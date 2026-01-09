SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら元関西ジュニア、大阪松竹座公演決定 タイトルに全グループ名＆個人名
【モデルプレス＝2026/01/09】SUPER EIGHT・WEST.らが出演する「ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aえ!卒業式。〜」の開催が決定。1月9日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて発表された。
【写真】SUPER EIGHTメンバー、MCでイチャイチャ
出演者は、SUPER EIGHT（横山裕・村上信五・丸山隆平・安田章大・大倉忠義）、WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・濱田崇裕・小瀧望）、なにわ男子（西畑大吾・大西流星・道枝駿佑・高橋恭平・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也）、Aぇ! group（正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉）、永瀬廉（King ＆ Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地ら関西で活動していたタレントたち。3月24日に大阪松竹座にて開催される。
タイトルにはSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupのほか、個人で参加する永瀬、向井、室、今江の頭文字が使用されている。
なお、大阪松竹座は、建物諸設備の老朽化に伴う対応として、劇場興行は5月公演をもって終了。その後地下店舗も含めたビルも閉館されることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/live/10408
【Not Sponsored 記事】
