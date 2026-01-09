堀江聖夏Instagramより

【モデルプレス＝2026/01/09】フリーアナウンサーの堀江聖夏が1月8日、自身のInstagramを更新。お馴染みのチャイナ服スタイルから雰囲気を変えたミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「脚のラインが綺麗」雰囲気一変ミニスカコーデ

◆堀江聖夏、ミニスカコーデ披露


堀江アナはポロシャツに白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。ふわりとしたミニスカートから、スラリと伸びた脚が際立っている。

◆堀江聖夏のミニスカ姿が話題


この投稿にファンからは「ドキドキする」「スタイル抜群で羨ましい」「脚のラインが綺麗すぎる」「破壊力すごい」などといったコメントが寄せられている。

堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）

