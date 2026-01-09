【ジョリーパスタ】冬の定番“窯焼きチーズパスタ”が今年も登場、播磨灘産牡蠣を使ったクリームソースなど3品を発売

パスタチェーン「ジョリーパスタ」は、1月8日(木)から、冬の定番として人気の“窯焼きチーズパスタ”2品と、豆乳仕立てのパスタ1品を発売した。「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」をはじめ、チーズをたっぷりのせてオーブンで焼き上げた、冬の定番ラインアップとなっている。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース

価格:1,639円

クリームソースのパスタに、プリプリ食感と濃厚な旨みが特徴の播磨灘産牡蠣、ベーコンをのせ、ホワイトソースとチーズをかけてオーブンで焼き上げた一品。表面は香ばしく、中はクリーミーな味わいで、平打ちのフェットチーネがソースやチーズとよく絡む。

“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース

◆“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース

価格:1,419円

生パスタ“フェットチーネ”を使用したミートソースパスタに、燻製したスカモルツァチーズやミックスチーズをたっぷりのせて焼き上げた。キャベツやほうれん草、パプリカなどの野菜を合わせ、食べ応えのある一皿に仕上げている。

“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース

◆国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜

価格:1,199円

出汁を加えた豆乳スープに、ピリ辛の鶏担々そぼろを合わせた冬向けのパスタ。山椒などのスパイスを使用した鶏そぼろと、キャベツやほうれん草、アクセントに白髪ねぎや大葉などの香味野菜がトッピングされた一皿。

国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜

〈販売情報〉

発売日:1月8日(木)から

販売店舗:全国のジョリーパスタ 全322店舗(1月6日時点)