メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋グランパスが新たなシーズンの幕開けを告げるイベントを行い、選手たちが決意を語りました。

今シーズンの新体制発表会が8日に行われ、約800人のサポーターがつめかけました。

昨シーズンJ2ベストイレブンに選出された高嶺智樹選手や、マルクス ヴィニシウス選手など、実績十分な新戦力も加入。

中でも、ひときわ盛大な拍手で迎えられたのが、10年ぶりのグランパス復帰となった小屋松知哉選手です。

「もう一度『新しい小屋松知哉』を還元できるよう頑張りたい。応援よろしくお願いします」(小屋松知哉選手)

頼もしい新戦力を加え、総勢36人のメンバーでペトロヴィッチ新監督のもと、新たなシーズンに挑むグランパス。

最後に選手を代表して、藤井陽也選手がサポーターへ今年の決意を述べました。

「昨年は苦しい結果でしたが、今年は監督も変わり、新しい強いグランパスを見せられるよう頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」(藤井陽也選手)

新たなリーグの開幕まで1か月。

12日から沖縄キャンプが行われ、本格的なチーム作りが始まります！