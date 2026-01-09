名古屋グランパス新体制発表会 ”10年ぶり復帰”小屋松選手ら新シーズンへの決意語る
名古屋グランパスが新たなシーズンの幕開けを告げるイベントを行い、選手たちが決意を語りました。
今シーズンの新体制発表会が8日に行われ、約800人のサポーターがつめかけました。
昨シーズンJ2ベストイレブンに選出された高嶺智樹選手や、マルクス ヴィニシウス選手など、実績十分な新戦力も加入。
中でも、ひときわ盛大な拍手で迎えられたのが、10年ぶりのグランパス復帰となった小屋松知哉選手です。
「もう一度『新しい小屋松知哉』を還元できるよう頑張りたい。応援よろしくお願いします」(小屋松知哉選手)
頼もしい新戦力を加え、総勢36人のメンバーでペトロヴィッチ新監督のもと、新たなシーズンに挑むグランパス。
最後に選手を代表して、藤井陽也選手がサポーターへ今年の決意を述べました。
「昨年は苦しい結果でしたが、今年は監督も変わり、新しい強いグランパスを見せられるよう頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」(藤井陽也選手)
新たなリーグの開幕まで1か月。
12日から沖縄キャンプが行われ、本格的なチーム作りが始まります！