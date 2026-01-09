マイメロディはナゲット、クロミはモスチキンに変身　限定マスコット付きセットを発売【モスバーガー】

バーガーチェーン「モスバーガー」は2月5日、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とコラボしたマスコット付きセットを発売する。

ラインアップは、「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」の2種類。価格はいずれも税込1,200円。販売期間は2月28日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」「モスチキン×クロミ マスコットセット」

また、1月14日から1月28日までの期間、ネット特別予約を受け付ける。

◆チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット

チキンナゲット(5個入り)と「マイメロディ ナゲットマスコット」のセット。※ソースは別売。

◆モスチキン×クロミ マスコットセット

モスチキンと「クロミ モスチキンマスコット」のセット。

マスコットは、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンにそれぞれ変身したデザイン。手のひらサイズのぬいぐるみキーホルダーで、やわらかな手触りに仕上げている。

サイズは、「マイメロディ ナゲットマスコット」が約横6cm×縦7.5cm、「クロミ モスチキンマスコット」が約横7cm×縦10cm。

モスバーガー「マイメロディ ナゲットマスコット」

モスバーガー「クロミ モスチキンマスコット」

モスバーガーでは2025年11月から、50周年を迎えた「マイメロディ」と、20周年を迎えた「クロミ」とのコラボ企画を展開してきた。今回のマスコット付きセットは、そのコラボ第3弾となる。

なお、マスコットは単品販売は行わず、一部取り扱いのない店舗がある。

「マイメロディ ナゲットマスコット」「クロミ モスチキンマスコット」

本物そっくりなパッケージに入れて提供する

〈ネット特別予約の概要〉

■予約期間

2026年1月14日15:00〜1月28日23:59

※ネット受付のみ

※1人1種類につき2セットまで(最大4セット)

※予約段階で完売する可能性あり

■受取期間

2026年2月5日〜2月20日

■受取店舗

全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

■ネット特別予約注文URL