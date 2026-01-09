¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡×¤¬6·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡ª¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢ÊöÅÄ¼Â¤¬MASTERLISE¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡×¤ò6·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó790±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢A¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡×¡¢B¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö»àÊÁÌÚÄ¤¡×¡¢C¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÇú¹ë¾¡¸Ê¡×¡¢D¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥ó¡×¡¢E¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÊöÅÄ¼Â¡×¤ÎMASTERLISE¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡×¤ÎMASTERLISE EXTRA¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³Æ¾Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò°ìÂÀè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡×A¾Þ ÎÐÃ«½Ðµ× MASTERLISE B¾Þ »àÊÁÌÚÄ¤ MASTERLISE C¾Þ Çú¹ë¾¡¸Ê MASTERLISE D¾Þ ¥¹¥Æ¥¤¥ó MASTERLISE E¾Þ ÊöÅÄ¼Â MASTERLISE F¾Þ ¡©¡©¡© G¾Þ ¡©¡©¡© H¾Þ ¡©¡©¡© I¾Þ ¡©¡©¡© J¾Þ ¡©¡©¡© ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È MASTERLISE EXTRA
¡ÖA¾Þ ÎÐÃ«½Ðµ× MASTERLISE¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm
¡ÖB¾Þ »àÊÁÌÚÄ¤ MASTERLISE¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm
¡ÖC¾Þ Çú¹ë¾¡¸Ê MASTERLISE¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm
¡ÖD¾Þ ¥¹¥Æ¥¤¥ó MASTERLISE¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó180mm
¡ÖE¾Þ ÊöÅÄ¼Â MASTERLISE¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó130mm
¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È MASTERLISE EXTRA¡×¥µ¥¤¥º¡§Ìó280mm
January 9, 2026
°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢
-¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-
◥◣¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²◢◤
¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢ÊöÅÄ¼Â¤¬MASTERLISE¤Ë½éÅÐ¾ì‼️
https://t.co/zhAAz0BrfB
🔻È¯ÇäÆü
2026/6/20(ÅÚ)～
