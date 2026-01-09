¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿­¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡Û 6·î20Æü¤è¤ê È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó790±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿­¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡×¤ò6·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó790±ß¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢A¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡×¡¢B¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö»àÊÁÌÚÄ¤¡×¡¢C¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÇú¹ë¾¡¸Ê¡×¡¢D¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥ó¡×¡¢E¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÊöÅÄ¼Â¡×¤ÎMASTERLISE¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡×¤ÎMASTERLISE EXTRA¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³Æ¾Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò°ìÂ­Àè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ -¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤òº¹¤·¿­¤ÙÂ³¤±¤ëÊª¸ì-¡×

A¾Þ ÎÐÃ«½Ðµ× MASTERLISE B¾Þ »àÊÁÌÚÄ¤ MASTERLISE C¾Þ Çú¹ë¾¡¸Ê MASTERLISE D¾Þ ¥¹¥Æ¥¤¥ó MASTERLISE E¾Þ ÊöÅÄ¼Â MASTERLISE F¾Þ ¡©¡©¡© G¾Þ ¡©¡©¡© H¾Þ ¡©¡©¡© I¾Þ ¡©¡©¡© J¾Þ ¡©¡©¡© ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È MASTERLISE EXTRA

¡ÖA¾Þ ÎÐÃ«½Ðµ× MASTERLISE¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm

¡ÖB¾Þ »àÊÁÌÚÄ¤ MASTERLISE¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm

¡ÖC¾Þ Çú¹ë¾¡¸Ê MASTERLISE¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó230mm

¡ÖD¾Þ ¥¹¥Æ¥¤¥ó MASTERLISE¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó180mm

¡ÖE¾Þ ÊöÅÄ¼Â MASTERLISE¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó130mm

¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È MASTERLISE EXTRA¡×

¥µ¥¤¥º¡§Ìó280mm

(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ