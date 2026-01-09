“これは……おじさんが出なきゃいけないね。”「ブルーアーカイブ」よりホシノが「臨戦」の姿で1/7スケールフィギュア化12月発売予定
【ホシノ（臨戦）】 受注期間：1月9日～2月18日 12月 発売予定 価格：22,800円
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ホシノ（臨戦）」を12月に発売する。受注期間は2月18日まで。価格は22,800円。
本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、「ホシノ」の臨戦の姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。
いつもののんびりした“おじさん”とは異なり、フル装備の姿と余裕のある表情により、ホシノのカッコよさが存分に表現されており、身に着けた装備も精巧な造形と塗装によって、歴戦の風格を見事に再現している。
「ホシノ（臨戦）」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm
