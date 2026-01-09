【3連休の天気】日本海側を中心に大雨・暴風のち大雪・猛ふぶきのおそれ 交通障害・交通機関の乱れなどに警戒
あす10日（土）からは、今年初めての3連休という方が多いかもしれません。3連休は、日本海側を中心に大雨・暴風のち、大雪・猛ふぶきとなるおそれがあります。スリップ事故や車の立往生などの交通障害、空の便や鉄道など交通機関の大きな乱れにも警戒が必要です。
■きょうは日本海側の雪も小康状態
きょう9日（金）は、日本海側の雪はいったん小康状態となります。全国的に風も比較的穏やかで、日差しのもとでは少しホッとできる所が多いでしょう。晴れる所では空気が乾燥しますので、火の取り扱いにくれぐれも注意が必要です。
【きょう9日（金）の各地の予想最高気温】
札幌：-2℃ 釧路：-1℃
青森：0℃ 盛岡：0℃
仙台：5℃ 新潟：6℃
長野：3℃ 金沢：6℃
名古屋：9℃ 東京：10℃
大阪：9℃ 岡山：10℃
広島：10℃ 松江：9℃
高知：12℃ 福岡：11℃
鹿児島：13℃ 那覇：19℃
■連休初日は雪ではなく雨 雷雨の所も
あすは、日本海から低気圧や前線が発達しながら近づき、午後から日本海側を中心に激しい雨や雷雨、暴風となるおそれがあります。
■太平洋側にも雪雲が流れ込む予想
あさって11日（日）から連休最終日・成人の日12日（月）は強い冬型の気圧配置となり、日本海側の広い範囲で大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります。あさっては太平洋側にも雪雲が流れ込み、九州や四国でも山沿いを中心に雪が積もる可能性があります。
【予想される最大瞬間風速】
▽あす10日（土）
北陸・中国 35メートル
近畿・九州北部 30メートル
▽あさって11日（日）
北海道・東北・北陸・中国 35メートル
関東甲信・近畿・九州北部 30メートル
【予想される24時間降雪量（多い所）】
▽あさって11日（日）〜12日（月）午前6時まで
東北 100センチ
北陸・東海・近畿 70センチ
北海道・関東甲信・中国 50センチ
四国 20センチ
■スリップ事故や車の立往生などに警戒を
3連休中は、二十歳の集いなどのイベントを予定しているかもしれません。積雪や路面の凍結によるスリップ事故や車の立往生、空の便や鉄道などの交通機関の大きな乱れに警戒が必要です。11日（日）から12日（月）は晴れる所も冷たい北風が強いですので、暖かくしてお過ごしください。