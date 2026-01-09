テレ東『路線バスで鬼ごっこ！』バス旅マスター・太川陽介が5人の猛者を追跡 太川チームに酒井貴士＆山之内すず【出演者一覧】
テレビ東京はきょう9日、『路線バスで鬼ごっこ！〜バス旅マスター太川から逃げ切れ〜冬の静岡決戦！』（後7：25〜9：54）を放送する。
【写真】ガッツポーズで気合い十分な太川陽介
太川陽介がずっと鬼。さらに鬼に捕まったら即アウトの「バス旅鬼ごっこ対決旅」が開幕。静岡を舞台に名所名物を満喫しながら、5人の猛者たちが太川から逃げる。太川の追跡から逃げる5人の猛者は、実はバス旅ファンでもある大御所・山田邦子、奇想天外な動きでバス旅を盛り上げる藤本敏史。元サッカー日本代表の中澤佑二。学生時代はハードル県6位の俊足俳優・犬飼貴丈。バス旅大好きのモデル・俳優、大友花恋。
さらに「鬼の太川チーム」にザ・マミィの酒井貴士＆山之内すずといったバス旅経験者を招集。決戦の地は、絶景の富士山を拝める…静岡県の沼津・三島エリア。ルールは…逃げ子は、午前8時から午後6時までに太川に確保されることなく5人合わせて「15のチェックポイントをクリア」すれば、勝利となる。
うまくバスを乗り継ぎ、逃げ切るには知力や体力、判断力だけでなく、運も必要。全力で逃げる逃げ子たちに、鬼の形相で追う太川。ガチンコ勝負は、1分1秒を争う波乱の展開に。果たして逃げ切れたのか、それともバス旅マスター太川がその実力を見せつけたのか。
【出演者】
鬼チーム：太川陽介、酒井貴士（ザ・マミィ）、山之内すず
逃げ子チーム：山田邦子、藤本敏史(FUJIWARA)、中澤佑二、犬飼貴丈、大友花恋
