中島健人（31）が9日、東京・中央区のブルガリ銀座タワーで、高級宝飾品ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任会見を行った。

中島は2月6日から開催される、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」を歌唱する。

ブルガリ発祥の地も、初主演した海外ドラマ「コンコルディア」の撮影もイタリア。同国と縁が深いことに「本当にご縁の連続といいますか…」と感慨深そうに話して「昨日、『結晶』の振り入れが終わりましたので、今、踊り出したいぐらいなんですけど、踊ると違う空気になるかなって」と冗談交じりに続けた。

曲については「とにかくチームジャパンの選手の皆さんにエールを送りたいという気持ちを込めて歌わせていただいています。普段と違うボーカルでしっかりと歌わせていただいたので、自分の音楽で選手の皆さんの背中を押せるということが美しいと思っているので、しっかりと応援させていただきたい」。

中島は昨年、ソロとして初のシングル曲を発売して全国ツアーも実施。今春スタートのNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」に主演するなど歌手・俳優としてますます活躍している。