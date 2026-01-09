戦国時代を代表する名軍師。斎藤龍興に仕えていたが、のちに黒田官兵衛と共に「両兵衛」として秀吉配下で活躍を…演じるのは菅田将暉さん『豊臣兄弟！』キャスト発表
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送った逸話も…演じるのは池田鉄洋さん
1月4日の放送開始を挟んで、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。
今回は戦国時代を代表する名軍師をご紹介！
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
竹中半兵衛
ーー戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に長けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる。
（撮影：長山一樹／提供『豊臣兄弟！』(c)NHK）
＜菅田将暉さんコメント＞
仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません。
豊臣兄弟のように駆け上がっていく彼をこの十数年見てきました。その一つの大きな頂きに竹中半兵衛としてお供出来ること、ありがたき幸せ、です。
現場では毎日エネルギッシュな戦国時代を、喉を枯らしながらみんな演じています。
余談ですが、先日豊臣兄弟の二人と喫茶店でお茶していたら、彼らの声量に静かなジャズがかき消されていました。
戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。
武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います。
【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
