「ラヴ上等で上がった好感度が台無し」きぃーちゃん、人気作品のコスプレ？ に賛否「キャラの解像度低めで笑う」
Netflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演し、話題を集めているきぃーちゃんこと鈴木綺麗さんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気作品『君に届け』の登場人物をまねたところ、さまざまな声が上がる事態に発展しました。
【写真】美女2人の“なりきり”姿
コメントでは、「どこが爽子だよ、と思ったら同じ思いの人たくさんいて安心した」「さわこギャルすぎる、、可愛いけど」「キャラの解像度低めで笑う」「黒髪ロングなら全員爽子になっちゃうじゃんこんなのwww」「めちゃくちゃ美人だし可愛いけどこれは爽子ちゃんじゃない」と、賛否両論が寄せられています。
中には「作品と作者に対する冒涜だろこんなん」「流石に人を馬鹿にしすぎている」「ラヴ上等で上がった好感度が台無し」と、厳しい声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】美女2人の“なりきり”姿
「流石に人を馬鹿にしすぎている」鈴木さんは「君に届け 黒沼爽子＆矢野あやね」とつづり、写真を3枚載せています。インフルエンサーのYUKAさんとのツーショットで、2人は同作の登場人物になりきったようです。1、2枚目ではスマホの画面にその登場人物を映し、2人の見たと比較しています。
中には「作品と作者に対する冒涜だろこんなん」「流石に人を馬鹿にしすぎている」「ラヴ上等で上がった好感度が台無し」と、厳しい声も寄せられました。
「あくまで風なのでお手柔らかに」同日の別投稿では「こちら急に撮ってみた あくまで風なのでお手柔らかに」と、釈明している鈴木さん。YUKAさんは「まじで急だったよな 付き合ってくれてありがと」とコメントし、鈴木さんは「こちらこそです！またリベンジしましょう」と返信しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)