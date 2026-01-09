ナンバープレートで地元愛を感じる「群馬県の地名」ランキング！ 「前橋」を上回る1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
ナンバープレートの「地名」は、「使用の本拠の位置」が記載され、ご当地ナンバープレートも存在。自分が住むエリアに関連する地名となり、愛着がありこだわっている人も多く存在します。
そこで、今回は群馬県のナンバープレートに関するランキングを作成しました。それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる群馬県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
3位：前橋／80票3位にランクインしたのは前橋です。前橋ナンバーの区域は、前橋市、吉岡町となります。図柄入りナンバープレートを交付し、赤城山がモチーフのデザインが採用されました。
中心地となる前橋市は、県庁所在地として栄えているエリアです。駅周辺には「AQERU（アクエル）前橋」やショッピングモール「けやきウォーク前橋」など、商業施設が点在。県を代表する街として、地元を愛する人が多い市となります。
回答者からは「その土地にずっと住んでいる人たちの団結力を感じる」（30代女性／神奈川県）、「県庁所在地で群馬らしさを象徴するから」（20代女性／東京都）、「群馬県の政治・経済・文化の中心地であり、県民の地元愛を感じる」（60代男性／愛知県）などのコメントがありました。
同率1位：高崎／96票同票で1位になったのは高崎です。高崎ナンバーの区域は、高崎市、安中市となります。
県で最も人口の多い都市となる高崎市は、首都圏からのアクセスが良く移住先としても注目されているエリアです。また、榛名山や榛名湖をはじめ、自然が豊かで観光地としても有名。日本一の「だるま」生産地としても知られ、地元を誇りに思っている人が多いようです。
回答者からは「住みやすさや街並みに愛着を感じる人が多そうだと思う」（30代女性／宮城県）、「高崎が群馬で一番という考えが強く、団結力、地元愛が強い印象」（40代男性／神奈川県）、「商業や交通の中心地として栄えていて地元愛を感じます」（50代女性／広島県）などのコメントがありました。
同率1位：群馬／96票同じく1位に選ばれたのは群馬です。群馬ナンバーの区域は、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、中之条町、草津町、東吾妻町、千代田町など広範囲です。
県名がそのまま付いた群馬ナンバーですが、日本一の温泉自然湧出量を誇る「草津温泉」で有名な草津町も含まれています。また、中心地となる桐生市は、古くから織物業で繁栄した織物の町として全国的に有名。歴史のある街が区域に多く、「群馬ナンバー」はさまざまな住民から愛されています。
回答者からは「県名そのものを冠したナンバーで、特定の都市に偏らず、県全体への誇りや連帯感を象徴している」（50代男性／広島県）、「県名を使っているところから。『群馬愛』を感じる」（20代女性／神奈川県）、「県民性がいちばん感じられる地名だから」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)