【40代婚活の条件変更】3万円のプレゼントをくれない彼を振って、アプリ再開。今も相手は選び放題、別れて正解だった＜第6話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月08日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれて、付き合うことに。初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからはその半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます。そんな彼の態度に違和感を覚えた智子さんは、別れを切り出して…

もう一度考えなおしてくれ

前話からの続き。

隆は私の別れ話に納得がいかないようです。

隆とは一旦別れることに

新しい男を探そっと

選び放題じゃない！

期待大っ！

私は自分の考えが肯定されたような気持ちになりました。

自分の感じていた隆への違和感が間違いではなかったと確信し、胸の奥でモヤモヤしていた気持ちが少し晴れるような気がしたのです。

第７話へ続く。