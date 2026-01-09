「ディズニーランドに無料で行ける。配当金も大きい」年収50万円・70歳の買ってよかった優待株
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（64歳）
居住地：東京都
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人50万円、配偶者0円
現預金：200万円、リスク資産：3000万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：1000万円
・日本株：1000万円
・純金積立：1000万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、オリエンタルランド＜4661＞だそう。
優待の内容は「東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー、どちらかで利用可能な1デーパスポート」。26年前、「子どもが生まれたときに、将来ディズニーランドに連れていきたいと思って100株購入」したとあり、投資を始めて間もないころからかなり長期にわたり保有している様子です。
ここ10年ほどで「大きく化けて高騰。株式分割で400株に。優待券で娘はディズニーランドに行けるし、配当金も結構大きい」点でも買ってよかったとあります。
例えば日本マクドナルドホールディングス＜2702＞は、株価は「実際あまり高騰しなかったが、優待券は娘が楽しみに使用している」ため気に入っていると言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「妻と2人暮らしになったので、外食で使える優待券がもらえる株を購入したい」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：70歳男性
同居家族構成：本人、妻（64歳）
居住地：東京都
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人50万円、配偶者0円
現預金：200万円、リスク資産：3000万円
・投資信託：1000万円
・日本株：1000万円
・純金積立：1000万円
「おすすめ優待銘柄はオリエンタルランド」投資歴は「約26年」、投資信託や日本株を中心に運用しているという70代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、オリエンタルランド＜4661＞だそう。
優待の内容は「東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー、どちらかで利用可能な1デーパスポート」。26年前、「子どもが生まれたときに、将来ディズニーランドに連れていきたいと思って100株購入」したとあり、投資を始めて間もないころからかなり長期にわたり保有している様子です。
ここ10年ほどで「大きく化けて高騰。株式分割で400株に。優待券で娘はディズニーランドに行けるし、配当金も結構大きい」点でも買ってよかったとあります。
「重視しているのは日常で使えるもの」優待の内容で重視しているポイントは「日常で使えるもの」だそう。
例えば日本マクドナルドホールディングス＜2702＞は、株価は「実際あまり高騰しなかったが、優待券は娘が楽しみに使用している」ため気に入っていると言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「妻と2人暮らしになったので、外食で使える優待券がもらえる株を購入したい」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)