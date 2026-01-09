これが「無敵」の遊びグルマ！

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されているカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）2026」。

数多くのカスタムカーが並ぶ会場において、トヨタの新型「ランドクルーザーFJ（ランクルFJ）」をベースとした「ランドクルーザーFJ Customize Concept」が展示されました。

2026年年央の発売が予定されているこのニューモデルを、タイ・バンコクを拠点とするTCD ASIAがいち早くカスタム。オフロード性能を際立たせた実車が披露されました。

展示車両で最も特徴的なのは、その迫力ある足元です。

悪路走破性を高めるマッドテレーンタイヤ（M／Tタイヤ）を装着しており、そのゴツゴツとしたブロックパターンが「どこへでも行ける」というランクルのDNAを強く主張しています。

組み合わせられるホイールも、タフなオフロード走行を想定した堅牢なデザインが採用されており、スクエアなボディとの相性は良好。ゴツいホイールが、車両全体のタフな印象を底上げしています。

ベースとなっている新型ランクルFJは、「Freedom ＆ Joy（自由と喜び）」をテーマに開発されたモデルです。

兄貴分の「ランクル250」に比べてホイールベースを270mm短縮し、最小回転半径5.5mを実現したコンパクトなボディが特徴ですが、このカスタムコンセプトではその凝縮感がさらに強調されました。

まるで塊（かたまり）のような「サイコロ（ダイス）」モチーフのボディには、渡河性能を高めるシュノーケルや、キャンプ道具を満載できるヘビーデューティなルーフキャリアを装備。

フロントバンパーやフェンダー周りも、より立体的で力強い造形に変更されており、可愛らしさと無骨さが同居する独特のスタイリングが構築されています。

もちろん、このクルマは単なるファッションSUVではありません。

その骨格には、世界中の悪路で鍛え上げられた「IMVシリーズ」譲りのラダーフレームが採用されています。見た目の楽しさだけでなく、本格的なクロスカントリー4WDとしての実力もしっかりと秘めているのが特徴です。

また、実用面における「使い勝手」への配慮も見逃せません。

フロントやリアのコーナーバンパーは分割タイプとなっており、激しいオフロード走行で破損しても、その部分だけを交換・修理できる設計になっています。

こうした「道具としての機能美」を追求しつつ、TCD ASIAの手によって「アジアの熱気」を感じさせるアグレッシブなスタイルへと昇華されたこのコンセプトモデル。

日本の道路事情にもマッチしたサイズ感と、所有欲を刺激するカスタムの可能性を提示する一台として、東京オートサロン2026の会場でも注目の存在となっています。

2026年年央の発売を前に、そのサイズ感や迫力を確認できる今回の実車展示は、新型ランクルFJの購入を検討している層にとっても重要な機会となりそうです。