Photo Kyle Barr - Gizmodo US

ロール式ディスプレイといえば、これまで主流だったのは「縦に伸びる」ノートPC。ラスベガスで開催中のCESでLenovo（レノボ）が披露してきたコンセプトも、画面を縦方向に引き伸ばして作業領域を広げるという発想が中心でした。

でも、ゲーム用途となると、欲しいのは「縦」より「横」ではないでしょうか。

そんなゲーマー心理をそのまま形にしたのが、Lenovo Legion Pro Rollableです。

横に伸びるとデスクトップ感がある

Legion Pro Rollableは、既存のゲーミングノート「Legion Pro 7i」をベースに、240Hz対応のOLEDディスプレイをロール式の柔軟パネルに置き換えたモデル。

通常は16インチですが、Fnキーと矢印キーで画面を横方向に展開できます。「タクティカルモード」では21.5インチ、「アリーナモード」では最大24インチまで拡張。

最大サイズでは、ノートPCというより横長のデスクトップモニターに近い感覚です。FPSやレースゲームなど、視野の広さが重要なジャンルとの相性はかなり良さそう。

完成形にはまだ先

Photo Kyle Barr - Gizmodo US

画面展開の仕組みは、Lenovoがこれまで試してきたロール式PCと同様。高耐久ケーブルと小型滑車を使うプーリー構造でディスプレイをスライドさせています。

ただし、米GizmodoのKyle Barr記者が実機に触ったところ、完成度はまだ発展途上。左側の画面がうまく伸びなかったり、21:9モードでもWindows 11が正しく認識せず、UIが一部切れてしまう場面があったそうです。

スペック構成はかなり強気で、Intel Core Ultra 9クラスのCPU、NVIDIA GeForce RTX 5090といった現行最上位クラスも想定されています。

ただし、実際にゲームを動かした検証は行なわれていません。24インチ時の解像度は3342×1280（24:9）という超横長仕様で、通常はもっと大型や湾曲ディスプレイ向け。このサイズ感でどこまで快適に表示できるかは定かではありません。

eスポーツ向きかはやや悩ましい

Photo Kyle Barr - Gizmodo US

Lenovoはこのモデルをeスポーツ用途として打ち出していますが、気になる点も。ロール式構造のため、画面の折り目部分でわずかな反射が見える場面があったと、Kyle Barr記者は報告しています。

LenovoのOLEDは発色が美しい反面、光の映り込みが出やすいのも事実。秒単位の判断が求められる競技シーンで、この反射が許容されるかどうかは、プレイヤー次第でしょう。

製品化は未定ですが、横に伸びるディスプレイというのは、ゲーム用に限らず、ノートPCの一般ユーザーにも需要がありそう。とはいえ縦に伸びる「ThinkBook Plus Gen 6 Rollable」でも、快適に使うにはまだまだ改良の余地がある段階なので、ディスプレイ拡張ノートPCが私たちの選択肢の1つになるのは、まだまだ先のことなのかな。Lenovoの挑戦的姿勢は大好きですけどね。