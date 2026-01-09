¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¶áÆüÃæ¤ËÌÌÃÌ¤Ø¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡õ¥«¥Ö¥¹¤â³ÍÆÀ¶½Ì£
¢¡ ¶¯¹ëµåÃÄ¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤¬ËÜ³Ê²½
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¶áÆüÃæ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¡¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ÂÇ·â2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò5Ç¯Áí³Û1²¯5000Ëü¥É¥ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç°ú¤Î±¤á¤ËÀ®¸ù¡£º£¥ª¥Õ¤Î¡ÈºÇ½ÅÍ×»ö¹à¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÂÇÀþ¶¯²½¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È´Ø·¸À¤Î¿¼¤¤¼óÇ¾¿Ø¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ëÍ··â¤Ë¤Ï¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬·¯Î×¤·¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÏÆóÎÝ¤«»°ÎÝ¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥È¡¢¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¶þ»Ø¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Î³ÍÆÀ¤òÁè¤¦¥«¥Ö¥¹¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÂÇ¼ÔÊä¶¯¤Î¡È¥×¥é¥óB¡É¤È¤·¤Æ¶½Ì£¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2019Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨.294¡¢111ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.806¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.311¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢94ÂÇÅÀ¡¢OPS.840¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢µåÃÄ10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£