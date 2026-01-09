縁台で寄り添い

男性アイドルグループ「WEST.」の茺田崇裕が爛ッパと対局ショット瓩鮓開し、話題になっている。

「正月は地元のカッパのガジロウと将棋してきました」とインスタグラムに書き込み、「妖怪の棲むまち」として知られ、妖怪のオブジェが設置されている兵庫県福崎町の観光施設でカッパと対局する写真をアップ。

縁台で膝組みして頬杖をつく赤いカッパのガジロウの人形と向かい合わせに座り、同じポーズで長考するような爐茶目瓩淵檗璽困鯣簣。「勝敗つかず。いろんな妖怪達に会ってきました Photo by おとん」とつづっている。

さらにセクシーな前かけをした妖怪「喰わず女房」の口元に付いたご飯粒を取ってあげるような仕草をする写真も公開している。

妖怪達との2ショットに「なんかいいなぁ」「最高の2shot」「将棋対決のポーズがかっこいい」「なんだかほっこりします」「ほっぺツンかと思いきやごはん粒やった」「色気にやられませんでしたか?」「お父様のお写真素敵」などの声が寄せられている。 濱田は2014年にジャニーズWESTのメンバーとしてCDデビュー。運動神経の良さを生かしてアクロバットを担当し、俳優、タレントとしても活躍。昨年9月から「朝だ!生です旅サラダ」(朝日放送)の生中継リポーターを務めている。