2026年2月に開催される冬季オリンピックのアルペンスノーボードに出場する静岡県掛川市出身の三木つばき選手を応援しようと、応援ボードが1月7日、地元の掛川市役所に設置されました。

【写真を見る】三木つばき選手に応援を届けるメッセージボード＝静岡・掛川市役所

お披露目されたのは、2月の冬季オリンピックで活躍が期待される掛川市出身の三木つばき選手を応援する応援ボードです。

市役所を訪れた人が三木選手に向けメッセージを書くことができ、応援メッセージの入った国旗は実際に三木選手に手渡されます。

三木選手は昨シーズン、世界選手権で金メダルを含む2つのメダルを獲得、ワールドカップでも総合優勝し、2月に行われるミラノ・コルティナオリンピックでのメダル獲得が期待されています。

＜浜松いわた信用金庫 三輪久夫副理事長＞

「必ず金メダルを首にかけて是非地元掛川に凱旋していただけるとうれしいと思っています」

応援ボードは1月30日まで掛川市役所に設置され、三木選手が出場するアルペンスノーボードは2月8日に予選と決勝が行われます。