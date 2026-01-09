¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç½éÀïÆÍÇË¡¡2²óÀï¤ÏÆüËÜÁª¼êÁ´°÷ÅÐ¾ì¡¡¾¾Åçµ±¶õ¡ß±§ÅÄ¹¬Ìð¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Á11Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë2026Ç¯ºÇ½é¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡£8Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë°ú¤Â³¤1²óÀï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤Ç2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸þË²Áª¼ê(11°Ì)¡£Âè1¥²¡¼¥à¤«¤é°µÅÝ¤·11-4¤Ç¼è¤ë¤È¡¢Âè2¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ç¤âÇ´¤ëÁê¼ê¤ËÀª¤¤¤òÅÏ¤µ¤º3-0(11-4¡¢11-7¡¢11-8)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë¤Ï2²óÀï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ä¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(8°Ì)¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(19°Ì)¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê(25°Ì)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¼þ·¼¹ëÁª¼ê(40°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥óÁª¼ê(18°Ì)¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¾ÅçÁª¼ê¤È±§ÅÄÁª¼ê¤¬2²óÀï¤Ç·ãÆÍ¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¢¦8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Î·ë²Ì
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-0 ¸þË²
ÎÓ繇¼ô 3-1 ¥×¥Ä¥¡¥ë
¼þ·¼¹ë 3-1 ¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó
ÎÂÌ÷ÖÂ 3-0 ¥¢¥ë¥Ê
¥ª¥Õ¥Á¥ã¥í¥Õ 3-2 ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î
¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É 3-0 ¥«¥Ê¥¯ ¥¸¥ã¡¼
ÄÄ³À±§ 3-1 ¥ê¥ó¥É
¥¿¥Ã¥«¥ë 3-2 ¥´¥¸