けさは名古屋でも最低気温が氷点下1℃まで下がり、この冬一番の冷え込みになりました。

【最新の雨予想】雪はいつどこで降る？3連休の最新雪シミュレーション “今季最強寒波”襲来か

名古屋市内の公園は、うっすらと氷が張っています。強い寒気が入り放射冷却が強まった為、けさの最低気温は名古屋で氷点下1℃まで下がり、この冬一番の冷え込みになりました。

名古屋駅では、寒そうにしながら通勤通学する人も目立ちました。

最高気温は名古屋･岐阜･津などで9℃予想

正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。気温は7℃で、北寄りの冷たい風が吹いています。





きょうは午後も広く晴れるでしょう。日差しが多く、洗濯物はよく乾きそうです。三重県南部を中心に空気の乾燥にはご注意ください。

最高気温は名古屋や岐阜、津などで9℃の予想です。



きのうより風は穏やかで、平野部では日中の寒さは少し和らぐでしょう。

3連休に寒波襲来…大雪のおそれ

【雪の予想】

3連休の雪の予想です。日曜日や月曜日は岐阜県の山間部で雪が強まり、大雪になるおそれがあります。東海3県は平野部でも雪の降る所があるでしょう。3連休は最新の気象情報や交通情報をご確認ください。



【週間予報】

あさって日曜日は次第に気温が下がり、月曜日にかけて冷え込みが強まるでしょう。来週は平野部では晴れる日が多い予想です。岐阜県の山間部は雪の降る日が多いでしょう。なだれや路面の凍結にご注意ください。