三連休は「危険な暴風」と「豪雪」に警戒を 成人の日も荒れ模様

10日から12日・成人の日までの3連休は、全国的に「危険な暴風」や「警報級の大雪」となるおそれがあり、警戒が必要です。

気象庁によると、10日は、朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後11日から12日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり強い寒気が流れ込むでしょう。

北日本から西日本の広い範囲で10日から12日頃にかけて、大荒れや大しけ、大雪となる所がある見込みです。

＜10日（土）：西日本・北陸で「危険な暴風」＞

まずは連休初日の警戒です。

10日（土）は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北上します。このため、西日本から北日本の日本海側を中心に、風が非常に強く吹くでしょう。

▼10日に予想される最大風速と最大瞬間風速は、

北陸地方 ２３メートル （３５メートル） 近畿地方 ２０メートル （３０メートル） 中国地方 ２３メートル （３５メートル） 九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

▼11日に予想される最大風速と最大瞬間風速は、

北海道地方 ２０メートル （３５メートル） 東北地方 ２３メートル （３５メートル） 関東甲信地方 ２０メートル （３０メートル） 北陸地方 ２３メートル （３５メートル） 近畿地方 ２０メートル （３０メートル） 中国地方 ２３メートル （３５メートル） 九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

10日から11日にかけて海も日本海側を中心に5メートルから7メートルの大しけとなります。

＜11日（日）～12日（月・祝）：広範囲で「警報級大雪」か＞

11日（日）から12日（月・祝）にかけては、日本付近は「強い冬型の気圧配置」となります。

東北地方の上空には氷点下42度以下、北陸地方には氷点下36度以下の、数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

北日本から西日本の日本海側を中心に再び大荒れとなり、「警報級の大雪」となるおそれがあります 。

＜24時間で100センチの降雪予想＞

11日朝から12日朝までの24時間に予想される雪の量は、多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 １００センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 ７０センチ 東海地方 ７０センチ 近畿地方 ７０センチ 中国地方 ５０センチ 四国地方 ２０センチ

その後も１２日頃にかけて、さらに降雪量が増える所があるでしょう。

特に東北や北陸の山沿いでは、記録的な大雪が予想されています。

この三連休は、10日は「風」、11日以降は「雪」と、荒れ方が変化します。移動を予定されている方は、最新の気象情報と交通情報を必ず確認してください。

