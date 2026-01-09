アイス市場拡大で冬にも…日本最大級のアイスクリームイベント始まる　3連休最終日には新成人に“お得な特典”　東京・新宿

9日は冬のアイスクリームの話題です。

成人の日にはお得な特典もあります。

いま、アイスクリーム市場が急拡大しています。

2024年度の売上高は6451億円。

10年前から約1.5倍になっているんです。

夏のイメージが強いアイスクリームですが、最近では冬でも売り上げが徐々に伸びてきているそうです。

これをビジネスチャンスと捉え「冬アイス」を根付かせようと日本最大級のアイスクリームイベント「アイスクリーム万博」が東京・新宿で9日から始まりました。

夏のアイスはさっぱりした味が人気の一方で、「冬アイス」は濃厚でなめらかな味わいが好まれる傾向があるそうです。

その「冬アイス」、今回のイベントでは北海道産の生クリームをたっぷり使った「チョコレートケーキアイス」や「クリームチーズアイス焼き芋」などが登場します。

そして、1月12日月曜日の「成人の日」には、晴れ着で来るか、年齢が分かる身分証明書を提示すれば、20歳の新成人限定で入場料が無料になる特典も。

新成人を対象にしたサービスは初めてだということです。

日本アイスマニア協会代表理事・アイスマン福留さん：

ピスタチオのペーストを使った本物の味みたいな、大人向けのちょっとぜいたくなご褒美アイスみたいなものを楽しんでほしい。

「冬アイス」を楽しめるイベントは18日まで開催される予定です。