谷原章介（53）の長男で俳優の谷原七音（22）が9日、13日から放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「東京P．D． 警視庁広報2係」（火曜午後9時）の制作発表会に登壇した。

同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。

福士蒼汰演じる主人公今泉麟太郎は、捜査一課を夢見て警視庁に入るも広報課へ異動に。過去に起きた事件のトラウマから記者のことを嫌っていた今泉が、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を描く。谷原は巡査長、玉田宏樹を演じる。

フジ系のドラマ初出演となり、「こういった場は初めてなので、とても緊張しています」と初々しく話した。

ドラマのテーマにかけて「広報したいこと」を聞かれると、「（福士）蒼汰さんのおさがりのコート」と回答した。「先日、蒼汰さんからおさがりのコートをいただきまして、本当にうれしくて。役者さんの先輩からお洋服をいただいたのが初めてで、楽屋で騒ぎまくってました」と当時の喜びを表現した。

撮影が続き寝不足だったようで、福士から「あんまり寝れていなかったけど『目が覚めました！』ってニコニコだったね」と明かされ、「疲れも眠気も一気に吹っ飛んで、元気に撮影できました」と笑顔を見せた。