今回は、家事を一切しないルームシェア中の友人に「家事も折半しよう」と提案した結果、起きたことについてのエピソードを紹介します。

これじゃまるでお母さんみたい…

「大学の友人と、最近ルームシェアを始めたばかりですが、正直もう同居を解消したいです。

というのも友人とは家賃や光熱費などを折半しているのですが、家事は一切やってくれないからです。料理も洗い物も掃除も洗濯も、全部私に任せきりな友人に対し、『これじゃ私、まるでこの子のお母さんみたいじゃん』とモヤモヤが止まらず……。そこである日友人に『家事も折半しようよ』と提案しました。

しかし友人は同意してくれるかと思いきや、『なんかめんどくさいんだけど……』『あんた神経質すぎない？ それぐらい我慢しなよ！』と言って逆ギレしてきたんです。そしてその日以来、友人のワガママはエスカレートし、家事をやらないだけじゃなく、大声で夜中まで電話するなど、迷惑な行為が増えていきました。

本当にありえないと思いましたが、引っ越したばかりでお金もないし、実家は大学から遠いので戻りたくもなく、どうしようかと困っています」（体験者：20代女性・大学生／回答時期：2025年5月）

▽ ちなみにこの友人は、「人を家に入れるのは基本禁止」と伝えているにもかかわらず、勝手に人を呼び、どんちゃん騒ぎをすることもあるそう。ありえませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。