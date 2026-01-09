NCT WISHの6人が暮らす寮の間取りを大公開！共同生活で起きた“4大事件簿”にスタジオ驚き

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

本日1月9日（金）の放送より、1月のピックアップアーティスト・NCT WISHが登場する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

“最後のNCTグループ”誕生の過程を追うリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から誕生した、SMエンタテインメント所属の6人組ボーイズグループ・NCT WISH。

2023年にSMROOKIESとしてお披露目されていたユウシとシオン、そして同番組を経てメンバーに選ばれたリク、サクヤ、ジェヒ、リョウの6人で構成され、2024年2月にSMエンタテインメント初の日韓同時デビューを果たす。その後、韓国の名だたる授賞式で新人賞を次々と受賞し、瞬く間に音楽シーンの最前線に躍り出た。

2025年10月からはグループ初となるワールドツアーが開催されており、世界での人気の高さも証明。“次世代トップグループ”として躍進中の彼らを、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖していく。

◆NCT WISHの共同生活を覗き見！

VTRで、ライブに来ていたファンにNCT WISHの魅力を聞いてみると、「メンバー同士の仲が良い」「普段がすごく可愛くてメロい」という意見が。

「メロい」のニュアンスがわからない山添に、一同はさっそく「メロい」の定義について考えてみることに。そのなかで山添に「メロい」と言わしめたリクの一言とは？

そんな「メロくて仲の良さ」が魅力のNCT WISH。今回はデビュー前から共同生活を送っているという寮の間取りを大公開する。

さらに、その共同生活のなかで起きた数々のトラブルも公開。「NCT WISH 4大事件簿」と題し、これまでに起きた衝撃の出来事を振り返っていく。

ジェヒが4倍返しにしたという“アイス盗み食い事件”、最年少コンビのサクヤ＆リョウによる“巨大ぬいぐるみ事件”など、まさかの出来事の連続に若井たちも驚き。

そこから話題は若井と藤澤涼架の共同生活時代の出来事に。若井が藤澤にブチギレしたあるエピソードとは？

ほかにも、「ファンが見たいNCT WISH」と題し、ファンのリクエストに応える一幕も。そして次週以降はNCT WISHメンバー1の“天使”が明らかになる。