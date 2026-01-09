【「魔法少女×敗北裁判1」重版出来】 1月9日発表

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス「魔法少女×敗北裁判」第1巻の重版を行なったことを発表した。価格は748円。

本作は、異界からの侵略者「怪異」と戦う魔法少女たちが、敗北したときに送られる「敗北裁判」を描くファンタジー法廷マンガ。現在は第2巻まで発売されている。

Webアプリ「キミコミ」では第1話と第2話を無料公開している。

キミコミ「魔法少女×敗北裁判」のページ

【あらすじ】

異界からの侵略者『怪異』に対して

唯一対抗できる“魔法少女”。

彼女たちは人々に勇気を与える存在でなくてはならない。人々の希望でなくてはならない。

そして──決して敗北してはならない！

しかし重責のもと、怪異に敗れ“魔法少女”の名を穢してしまった少女たち。

彼女たちは『敗北裁判』の法廷において、無様な敗北姿を晒され重罰の餌食となる…。

そんな憐れな魔法少女たちを救うため、新人魔法弁護士・岬護ユゥリが奔走する！！

(C)MITSUKI YANAGIHARA／キルタイムコミュニケーション