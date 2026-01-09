ＯＳＧが大幅高で７日続伸、２６年１１月期営業益８％増計画示しショートカバー誘発

ＯＳＧ<6136.T>は大幅高で７日続伸し、昨年来高値を連日更新している。８日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１１月期の通期業績予想を発表した。売上高予想を１６５０億円（前期比２．７％増）、営業利益予想を２２０億円（同８．２％増）とした。切削工具メーカーとあって、自動車関連での需要の先行き不透明感がくすぶるなかにあって、増益予想を示したことを受け売り方の買い戻しを誘発。上昇率は一時６％を超えた。



想定為替レートは期中平均で１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７０円とした。同社は中期経営計画において、ネジ穴ドリルのタップのシェア拡大や微細・精密加工用工具の新製品の投入などによる事業拡大策を掲げており、今期も海外市場でのシェアアップやグローバルの大手ユーザーの開拓を進める方針。年間配当予想は８４円（前期は記念配当２８円を含めて８８円）とした。



２５年１１月期は売上高が１６０６億１９００万円（前の期比３．３％増）、営業利益が２０３億３０００万円（同７．７％増）になった。ＯＳＧは株主還元方針の変更も公表。変更前は配当方針について連結配当性向３５％以上としていたが、今期から連結配当性向４５％またはＤＯＥ（自己資本配当率）３．５％で算出された配当額の高い方とする。



出所：MINKABU PRESS