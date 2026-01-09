¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï9Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£FWµÜÂåÂçÀ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë¤Ä¤­·èÄê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MF´¥µ®»Î¤Ï14ÈÖ¤Ë·èÄê¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¡¢¥¨¥¤¥Ð¥ë°ÊÍè¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿MF¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤Ï5ÈÖ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿DF¥¸¥¨¥´¤Ï15ÈÖ¡¢²£ÉÍFC¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï80ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡°Ê²¼¡¢Áª¼êÇØÈÖ¹æ

¢£Áª¼êÇØÈÖ¹æ

1 GKÁ°ÀîÂãÌé

2 MFÈÓÌî¼·À»

3 DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë

4 DF»³ÀîÅ¯»Ë

5 MF¶¿²ÈÍ§ÂÀ(¢«ÀçÂæ)

6 MFÀð¸¶µ®¹¨

7 MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð

10 FWÂçÇ÷Í¦Ìé

11 FWÉðÆ£²Åµª

13 MFº´¡¹ÌÚÂç¼ù

14 MF´¥µ®»Î(¢«À¶¿å)

15 DF¥¸¥¨¥´(¢«Çð)

16 DF¥«¥¨¥¿¡¼¥Î

18 MF°æ½ÐÍÚÌé

21 GK¿·°æ¾ÏÂÀ

23 DF¹­À¥Î¦ÅÍ

24 DF¼ò°æ¹âÆÁ

25 MF·­ÀèÍ´Ìï

26 FW¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥­

28 MFßÀºê·òÅÍ

29 FW¾®¾¾Ï¡

30 MF»³ÆâæÆ

31 DF´äÇÈÂóÌé

32 GK¥¦¥Ü¥ó¥°¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Þ¥ó¥Ç¡¼

33 MF¶¶ËÜÎ¦ÅÍ(¢«·§ËÜ/¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢)

35 FWÉÚ±ÊÆú¼·

38 MF±º½½é¶(¢«ÉÙ»³/¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢)

39 GK¹â»³¼®À¸(¢«Î°µå/¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢)

41 DF±Ê¸Í¾¡Ìé

42 DFËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó(¢«¾¾ËÜ/¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢)

43 DF»³ÅÄ³¤ÅÍ(¢«¥¿¥³¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¹/¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢)

44 MFÆü¹â¸÷´ø

45 FWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É(¢«Ë¡À¯Âç)

46 FW°ËÆ£Ì«ÂÀ(¢«µþÅÔµÌ¹â)

51 MFÀ¥¸ýÂçæÆ(¢«¿À¸ÍU-18)

53 FWÅÏÊÕÈ»ÅÍ(¢«¿À¸ÍU-18)

55 FWµÜ¸¶Í¦ÂÀ

57 DFÆþ¹¾æ¹²ð(ÆÃÊÌ»ØÄê)

58 MFÂçÀ¾Ì«ÂÀ(¢«¿À¸ÍU-18)

71 GK¸¢ÅÄ½¤°ì

80 DF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹(¢«²£ÉÍFC)