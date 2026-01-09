J1復帰の千葉が2026年選手背番号を発表!! 大宮から加入のMF津久井匠海は8番、新10番も決定
ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズンの選手背番号を発表した。昨年に29番だったMFカルリーニョス・ジュニオは10番を背負う。
2009年以来のJ1復帰を果たした千葉はシーズン移行前のJ1百年構想リーグに向けてRB大宮アルディージャからMF津久井匠海、ベガルタ仙台からDF石尾陸登、大分トリニータからMF天笠泰輝を獲得。関東大学リーグ2部で得点王とアシスト王に輝いた拓殖大FW松村拓実も加入する。
スタッフ陣ではアカデミーを担当していた飯野泰造コーチと岡本昌弘GKコーチのトップチーム担当が新たに決まった。
以下、選手背番号
2 MF高橋壱晟
3 DF久保庭良太
4 MF田口泰士
5 MF小林祐介
6 MFエドゥアルド
7 FW田中和樹
8 MF津久井匠海(←大宮)
9 FW呉屋大翔
10 MFカルリーニョス・ジュニオ
11 DF米倉恒貴
13 DF鈴木大輔
14 MF椿直起
15 MF前貴之
18 MF杉山直宏
19 GKホセ・スアレス
20 FW石川大地
21 GK薄井覇斗
23 GK鈴木椋大
24 DF鳥海晃司
26 DF植田悠太
27 MF岩井琢朗
28 DF河野貴志
30 FW松村拓実(←拓殖大)
32 MF天笠泰輝(←大分)
33 MF猪狩祐真
35 GK若原智哉
37 MF姫野誠
39 DF石尾陸登(←仙台)
41 MF安井拓也(←今治/レンタル復帰)
42 MFイサカ・ゼイン
44 MF品田愛斗
67 MF日高大
