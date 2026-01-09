　ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズンの選手背番号を発表した。昨年に29番だったMFカルリーニョス・ジュニオは10番を背負う。

　2009年以来のJ1復帰を果たした千葉はシーズン移行前のJ1百年構想リーグに向けてRB大宮アルディージャからMF津久井匠海、ベガルタ仙台からDF石尾陸登、大分トリニータからMF天笠泰輝を獲得。関東大学リーグ2部で得点王とアシスト王に輝いた拓殖大FW松村拓実も加入する。

　スタッフ陣ではアカデミーを担当していた飯野泰造コーチと岡本昌弘GKコーチのトップチーム担当が新たに決まった。

　以下、選手背番号

2 MF高橋壱晟

3 DF久保庭良太

4 MF田口泰士

5 MF小林祐介

6 MFエドゥアルド

7 FW田中和樹

8 MF津久井匠海(←大宮)

9 FW呉屋大翔

10 MFカルリーニョス・ジュニオ

11 DF米倉恒貴

13 DF鈴木大輔

14 MF椿直起

15 MF前貴之

18 MF杉山直宏

19 GKホセ・スアレス

20 FW石川大地

21 GK薄井覇斗

23 GK鈴木椋大

24 DF鳥海晃司

26 DF植田悠太

27 MF岩井琢朗

28 DF河野貴志

30 FW松村拓実(←拓殖大)

32 MF天笠泰輝(←大分)

33 MF猪狩祐真

35 GK若原智哉

37 MF姫野誠

39 DF石尾陸登(←仙台)

41 MF安井拓也(←今治/レンタル復帰)

42 MFイサカ・ゼイン

44 MF品田愛斗

67 MF日高大