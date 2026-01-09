裁量ある若手の2割超が「情報不足」に不満──任せるだけでは限界の現実／株式会社オロによる調査
クラウドERP「ZAC」を提供する株式会社オロが20～39歳の若手社員481名を対象に、「裁量と働き方意識調査2025」を実施し、調査の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。
若手社員の7割が“裁量を実感”。裁量を持つ働き方がスタンダードに
Q1 現在の職場で、あなたには十分な裁量が与えられていると感じますか？
「思う」は計68.6%／「思わない」は計31.4%であった。
画像：株式会社オロ 2026年1月7日 プレスリリースより引用
Q2 あなたは仕事で「自分の裁量を持って働きたい/より裁量を持ちたい」と思いますか？
「思う」は計 71.3%であった。
画像：株式会社オロ 2026年1月7日 プレスリリースより引用
裁量を与えられている層ほど、さらに裁量を求める傾向が顕著（86.7％）
裁量を与えられていると「感じている」層（強くそう思う、ややそう思う 計330人）は、「より裁量を持ちたい」と思っているのか？聞いたところ、すでに任されている若手ほど、より大きな裁量を求める傾向があった。より裁量を持ちたいと思う：計286人（86.7％） 裁量を持ちたいと思わない：計44人（13.3％）
画像：株式会社オロ 2026年1月7日 プレスリリースより引用
裁量“あり”層の不安は「責任」「スキル」「情報共有」が三大要因
「責任が重くなることに不安」（28.9%）が最多、「スキル・知識・経験の不足」（25.2%）、「裁量範囲・役割・目標が不明確」（18.9%）、また「情報共有の不足」が17.0%であった。
Q3 現場の職場で裁量を発揮する際に、不安・課題だと感じる点を選んでください。（複数回答）責任が重くなることに不安：28.9% スキル・知識・経験の不足：25.2% 裁量範囲・役割・目標が不明確：18.9% 周囲の期待がプレッシャー：17.5% 失敗時のフォロー体制がない：17.3% 情報共有の不足：17.0% 協力体制が築きにくい：17.0%
画像：株式会社オロ 2026年1月7日 プレスリリースより引用
裁量“あり”と“なし”で異なる不安
「情報共有の不足」は、裁量を与えられた際に初めて顕在化する課題であることが判明した。
裁量を与えられている層（330人）
（上位3つ）
裁量を与えられていない層（151人）
（上位3つ）
※「情報共有の不足」は6.6%のみ。
画像：株式会社オロ 2026年1月7日 プレスリリースより引用
調査概要■調査名称：裁量と働き方意識調査2025
■対象：全国の若手社員481名（20～39歳／男性241名・女性240名）
■調査方法：インターネットによるアンケート調査
■調査期間：2025年10月30日～11月2日
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。
