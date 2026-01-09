BLACKPINK¥¸¥¹¤¬¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥Ë¥Æ¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡ªÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥¸¥¹¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëALO¥³ー¥Ç①～③¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ëー¥«ー
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡¢ALO¤Î¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤òÅ»¤¦
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥è¥¬¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ALO¡Ê¥¢¥íー¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¿·¿§¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥êー¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¥¸¥¹¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¹¤é¤ê¤ÈÄ¹¤¯¿¤Ó¤¿µÓ¤Ç¥ëー¥º¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¤½¤³¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥éー¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤ò¥¿¥¤¥È¤ËÇû¤ê¡¢´é¤ÎÁ´ÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª1·î3Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¸¥¹¤ò¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥éー¤Î¥±ー¥¤Ç½Ë¤¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É÷Á¥¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢¥¸¥¹¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£