『日本ゲーム大賞2025』フューチャー部門を受賞した長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のストーリーを深めるために制作された“ドラマ篇”が間もなくスタート！日本テレビにて1月13日（火）24:59〜放送開始。毎週火曜日 24:59〜25:29 放送（関東ローカル）。TVer（https://tver.jp/series/sraszdzp5s）／Huluにて配信。

放送に先立ち、第1話冒頭の5分間をノーカットで先行公開！そしてこの中に、第1話の後半に繋がる伏線も隠されていて――!? 冒頭5分が、すべてに繋がる。これを見れば、必ず続きが見たくなる！物語の冒頭を楽しむことはもちろん、放送までに色々な考察をしてみては？

冒頭5分映像（YouTube 日テレドラマ公式チャンネル）：https://youtu.be/SDsVWgCcqzk

合わせて、第1話の場面写真・あらすじも公開！当記事では場面写真を紹介。あらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/akibalost/story/）にて。

【ドラマ『AKIBA LOST』概要】

2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29放送（関東ローカル） 1月13日（火）スタート

TVer（https://tver.jp/series/sraszdzp5s）／Huluにて配信

・出演

北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）／

西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史

・脚本：當銘啓太

・音楽：fox capture plan

・監督：中茎強

・プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基

・協力プロデューサー：伊藤裕史

・制作：植野浩之 島田総一郎

・ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost

【ゲーム『AKIBA LOST』の発売日が2026年9月17日（木）に決定！】

長編実写ゲーム『AKIBA LOST』の発売日が2026年9月17日（木）に決定！また、1月6日（火）より全国で通常パッケージ版の予約受付を開始している。

▼通常パッケージ版

・プラットフォーム：Nintendo Switch™、Nintendo Switch™ 2、PlayStation®5

・販売価格：6,480円（税込）

・早期購入特典：ゲーム内デジタルアイテム（特典スチル画像）

※全店舗共通で初回生産パッケージに限り、ゲーム内で見られる特典スチル画像が追加特典となります。

■数量限定！店舗オリジナル特典

・Amazon.co.jp：デジタル壁紙

・ソフマップ：B2タペストリー

・あみあみ：ブロマイド

詳細や最新情報につきましてはゲーム公式サイトでご確認ください。

https://akibalost.com/

※デザイン、仕様、特典名称は変更される場合がございます。

※早期購入特典及び店舗オリジナル特典は、数に限りがございますのでお早めにご予約ください。

▼ダウンロード版

販売価格：5,500円（税込）

予約開始：各プラットフォームで随時予約開始

【「スペシャルコレクションボックス」予約受付中！】

▼「AKIBA LOST スペシャルコレクションボックス」収録内容

・ゲームソフト（Nintendo Switch™ or Nintendo Switch™ 2 or Playstation®5）

・AKIBA LOSTスペシャルフォトアートブック（200ページ）

【ゲーム制作のためにドラマや映画のキービジュアルを手掛けるフォトグラファーが撮影した、未使用分も含めて10万枚のスチル画像から厳選したキャストたちのフォトアートブック】

・特典メイキング映像DVD

・ゲーム内デジタルアイテム ダウンロードコード

・デジタルサウンドトラック

・メインビジュアルステッカー

・シロサワゲームズステッカー

・販売価格：19,580円（税込）

最新情報は公式サイトや、公式Xアカウントで随時更新・発表！

【ゲーム『AKIBA LOST』概要】

クリアまでのプレイ時間約20時間、撮影したスチル画像約10万枚、撮影動画の総時間20時間を超える長編大作。舞台は日本が誇るサブカルチャータウン「秋葉原」。主人公のゲームクリエイター新城が集めたのは、その「秋葉原」を象徴するような個性的な6人の出演者たち。ユーザーは新城と6人の女性キャラクターを切り替え（ザッピング）しながらストーリーの真相に迫っていく、本格実写群像劇マルチアングルサスペンスゲーム。

『AKIBA LOST』公式サイト：https://akibalost.com

『AKIBA LOST』公式X：@akibalost

『AKIBA LOST』公式Instagram：@akibalost

『AKIBA LOST』公式TikTok：@akibalost