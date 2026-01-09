毎週土曜あさ5:55〜/毎週日曜あさ7:30〜放送中（※一部地域除く）日本テレビ系の情報番組「シューイチ」。番組内で先日、シンガーソングライターとしてのソロデビューが発表されたふみのが、記念すべきデビュー日となる1月11日（日）の「シューイチ」で、初の生パフォーマンスを行う。

この1月11日は「シューイチ」も追いかけて来たガールズグループオーディション「No No Girls」の最終審査「No No Girls THE FINAL」がKアリーナ横浜で昨年開催され、HANAが誕生した日。あれからちょうど1年、その記念すべき日に「シューイチ」のスタジオで、ふみのがデビューを飾る！

あさ9:55から放送のコーナーでは、過去、日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガーソングライターの歴史を振り返るVTRと共に、HANAのメンバーにも取材を敢行。「天然水のようなカラダにしみわたる歌声！」「ふみのの書くリリックが大好き！」などと語ってくれた、ふみののアーティスト像についてのインタビューの様子もお届け。

当日の生放送にはHANAからCHIKA・YURI・KOHARUも駆けつけ、ふみののデビューをスタジオで見届ける。仲間だからこそ知るパーソナルな部分やオーディション後の様子など「No No Girls」では描かれなかったふみのの姿について生放送で聞く。そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろしたちゃんみなからの独占コメント映像も。ふみのへ向けた楽曲、その想いとは？

オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え、さらに磨きのかかった歌声、「FUMINO」から「ふみの」への進化した姿は必見！

▼画像：1月11日（日）の放送でスタジオにかけつけるHANAのCHIKA(左)、YURI（中）、KOHARU（右）