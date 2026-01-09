公道を走れるGTマシン現る

ARTAをはじめ、スーパーGTでGT500クラスに参戦するホンダ陣営のチームは、今季からニューマシンのプレリュードを投入することが話題となっている。しかし、昨季まで2シーズンを戦ったシビック タイプR-GTは、それ以上の衝撃をもって迎えられたマシンだった。

はじまりは東京オートサロン2023。ホンダ レーシング（HRC）による開発段階にあったシビック タイプR-GTが、コンセプトモデルとして披露されると、ベースとなったシビック タイプR （FL5）オーナーや長年のタイプRファンは歓喜し、レースファンはGT500クラス初の4ドア車をモチーフにしたマシンに興味津々。しかし、そうした先入観のない観客からは、純粋に「カッコいい」との評価が多く聞かれた。

ご存じのとおりGT500マシンは、共通シャーシに市販車のデザインを反映したボディを組み合わせる専用設計。純然たる市販車ベースのツーリングカーレースやGT3などと異なり、いわばかつてのグループ5のような成り立ちだ。それだけに、空力などの機能性を徹底して追求したスタイリングで、市販車とは一線を画する迫力で見るものを圧倒した。

2024年からの実戦投入では、空力開発面の不利などもあり、必ずしも成功を収めたとはいえなかった。しかし、制約の大きいなかでライバルたちに挑むチャレンジスピリットや、試行錯誤を繰り返し奮闘する姿には、多くのひとびとの心を打つものがあった。記録よりも記憶に残るGT500マシン、それがシビック タイプR-GTだった。

そのイメージを、逆に市販車へ反映させようというプロジェクトがARTA内で立ち上がったのは、1年ほど前のことだったという。岡山で開催されたスーパーGTの開幕戦で、鈴木亜久里総監督が開発中であることを明らかにしたこのクルマは、公道を走れるGT500マシンがコンセプト。計画の初期段階から亜久里さん、そして土屋圭市エグゼクティブアドバイザーの意見も反映され、デザインやスペックが徐々に固められていった。

そうして誕生したARTA GT FL5。そのエクステリアは60mmワイド化しており、ルーバー付きダクトを備えたフロントフェンダーのデザインも、GT500マシンのイメージをかなり忠実に再現している。実際、車両の全幅は本物のGT500車両と同等とのことだ。サイドフィンやリヤのオーバーフェンダー、ディフューザーにGTウイングと、レースカーさながらのいでたちに変貌しているが、ベース車の実用性は一切損ねないよう、入念な設計が施されている。

エンジンまわりや排気系はHKSが担当。タービンやECUのチューンをはじめ、オイルクーラーやインタークーラーの冷却系強化、ARTAとHKSで共同開発したオリジナルマフラー採用で、約400馬力を達成した。ストリートでも使いやすい低速トルクを確保しつつ、サーキットでの速さも求め、次元の高いバランスに仕上げられた。

足まわりはKW製の車高調整式サスペンションキットで、フロントブレーキはGT500マシンにも採用されるAPレーシング、駆動系にはクスコのLSDを装備した。ホイールは鍛造1ピースのオリジナルアイテムを製作し、ブリヂストンの最新ラインアップであるポテンザRE-71RZを装着する。ホイール幅は10.5Jで、インセットはワイドフェンダーにフィットする専用設定。タイヤサイズは295/35R18で、あえて純正よりインチダウンすることで、レースカーのような肉厚感のあるルックスと、走行性能や快適性を兼ね備えている。

サーキットも公道も走れる贅沢を極めた中身

ARTAオレンジのボディカラーが鮮やかなこの開発車両、サーキットにもち込み本格的にテストするのは今回がはじめてで、ほぼシェイクダウン状態。袖ヶ浦フォレストレースウェイには、亜久里さんと土屋さん、そしてARTAで2015年からGT500をドライブする野尻智紀選手が、テストドライバーを務めるべく集結した。

テストは、エンジン系のチェックはもちろんだが、今回のテストにおいてほとんどの時間を費やしたのが足まわりのセッティング。早朝の慣らし運転を終えると、サーキットアタックとドライバーからのフィードバック、ピットでの作業を繰り返した。

走り込みの結果、スプリングは前後ともテストドライバー3名が走り込んで導き出した数値に設定。ダンパーは、前後ともバンプとリバウンドを個別に調整できる仕様で、ハンドリングと乗り心地の双方の観点から、ベストなポジションの模索が、日没近くまで続いた。

セットアップを終えて野尻選手は「午前中は、コーナリング中の挙動変化は小さくて走りやすかったものの、ロールやブレーキングでの前傾がちょっと大きいのが気になりました。午後は足を硬めにして、そのあたりの動きが最適化されましたし、タイヤが路面から離れるようなこともなく、よりタイヤに多くの荷重をかけ続けられるようになったので、ドライバーとしては安心感をもって走れるようになったと思います」と総括した。

もちろん、市販車として販売するため、テスト走行はストリートでの扱いやすさも考慮した。「アウトラップなどでペースを抑えた、あまり荷重移動を使わないような走り方をしましたが、それでもしっかり曲がってくれました。いつでもグリップ感を得られて、無駄な動きも少なく、硬さのなかにもしなやかさがある足に仕上がっています」と語る。

1日掛かりのテストを経て、亜久里さんはかなりの手応えを掴んだようだ。「シェイクダウンとしては上々じゃないかな。朝はまだ乗ってて怖いところもあったけど、セッティングを終えて、クルマに任せてコーナーに入って行けるようになったよ」

土屋さんも「まとまってきて、表に出せるレベルのクルマになったね。見た目もいいし、足まわりにしても、バランスも仕上がってきた。あとは、細かいところを詰めるだけで、問題ないんじゃないかな」と満足げだ。

足まわりのセッティングについては、ふたりとも「サーキットを走るなら、もうちょっと硬くしたい」とのこと。亜久里さんは「レーシングカーじゃないから、これくらいがいいのかな」としつつも「もう少し硬いスプリングなんかも試したいけどね」と、レーサー魂が刺激された様子。

土屋さんによれば「まだバンプもリバウンドも、それぞれ余地がある」とのことで「今回のバネレートで、ダンパーを緩めればストリートで快適にも乗れるし、ハードにしてもっとサーキットを攻めることもできる。走り方やシチュエーションに合わせて、セッティングを楽しんでほしいね」と語った。

「手に入れたひとがモディファイしたいと思ったとき、ベースとなるクルマとして、ポテンシャルの高いものになってると思うよ。喜んでもらえるんじゃないかな」と亜久里さん。土屋さんも「今の状態でぜんぜん乗りやすいし、きっと満足してもらえると思うよ」と太鼓判を押す。

ARTA GT FL5はコンプリートキットとしての販売で、生産台数は20台程度。本体もち込みでの架装を想定しており、キットの価格は1350万円。各パーツの単品売りは計画されていないとのこと。すでに問い合わせはあり、今後はスーパーGTのレース会場でも展示・受注を計画しているとのこと。ストリートで楽しめるGT500譲りのスタイリングと、ARTAの総力を結集して仕上げた走りを手に入れるチャンスは、ファンならずとも見逃せないところだ。