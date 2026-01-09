山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山で８日に発生した山火事は鎮火の見通しが立たず、９日早朝から懸命の消火活動が続けられている。

火は麓の集落まで約１５０メートルに迫っており、住民らは不安な様子で見守った。地元消防によると、出火したのは登山道沿いにあるベンチなどが置かれた場所とみられ、当初は近くに積み上げられた木材が激しく燃えていたという。

上野原市大目地区に住むパート従業員の女性（７３）は夫と２人で避難所で過ごした。あまり寝られないまま、朝を迎えたという。「すぐに消えると思っていたが、まだまだ燃え広がっているようだ。一刻も早く家に帰りたい」と疲れ切った様子で話した。

同地区の無職女性（７２）も「昨日の昼から不安と恐ろしさでご飯も食べられていない」とし、「このようなことは人生で初めてで、避難所では寒さと不安で震えが止まらなかった」と語った。

地元の消防団員らも延焼している範囲を確認するなどの対応に追われた。

上野原市大野の男性（４９）は交代で３０分おきに延焼の有無などを見回っているとし、「家に火が及ばないよう、いつでも消火できるように準備を進めている。風向きの変化で民家にも火がくるのではないかと心配だ」と懸念した。

上野原市内では雨が少なく空気が乾燥し、火災が発生しやすい状態が続いているとして、元日から「林野火災注意報」が発令されていた。甲府地方気象台によると、１０日夕に場所によっては雨が降る可能性はあるものの、県内全域で空気の乾いた状態が続く見込みという。

総務省消防庁によると、林野火災は１９７４年の８３５１件をピークに例年１３００件前後で推移している。２０２４年に８３１件と初めて１０００件を下回ったが、２５年には岩手県大船渡市や岡山市、愛媛県今治市で大規模な山林火災が相次いだ。

空気が乾燥する年明けから増える傾向にあり、野焼きをする機会や登山者などが多くなる４月が最多という。出火原因はたき火やたばこなど人為的な要因が多くを占める。

同庁は「自治体や気象台が出す注意報などを日常的によく確認し、火を使う際には目を離さずに水を準備してほしい」と注意を呼びかけている。