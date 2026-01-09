小林千晃、木村良平と“相乗効果”の芝居合戦 『地獄楽』第二期は「圧倒されてばかり」
アニメ『地獄楽』の第二期が、1月11日よりテレ東系ほかにて放送される。「少年ジャンプ+」（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじの同名漫画をアニメ化した本作は、江戸時代末期を舞台に、抜け忍として死罪人となった主人公・画眉丸が最愛の妻と再会するため、打ち首執行人を務める山田浅ェ門佐切とともに不老不死の仙薬を探す姿を描く忍法浪漫活劇。第二期では、仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決へと突入する。クランクイン！では画眉丸役の小林千晃にインタビューし、第一期を振り返っての印象的なシーンのほか、第二期の見どころなどをうかがった。
【写真】小林千晃、ここでしか見られない撮りおろしカット満載！
■『地獄楽』第二期のアフレコは「圧倒されてばかり」
――第二期決定を受けてのお気持ちを聞かせてください。
小林：とてもうれしかったですね。第一期が終わってすぐに発表となったので（※2023年7月）、この2年半の間はずっと心構えをしていました。また、その発表時点では新キャラクターを演じる声優さんが決まっていなかったので、「誰になるのかな？」とワクワクもしていて（笑）。
第二期のアフレコが始まるタイミングで鈴木崚汰さん（山田浅ェ門殊現役）、遊佐浩二さん（山田浅ェ門十禾役）、内田真礼さん（山田浅ェ門清丸役）、大原さやかさん（山田浅ェ門威鈴役）が出演されるのを知り、僕自身も第二期の放送が楽しみになりました。
――第一期から激動の展開が描かれていましたが、特に印象に残っているシーンは？
小林：第三話でしょうか。神仙郷にたどり着く前から、画眉丸は佐切のことを「他の執行人とは違う」という風に感じ取っていました。おそらく情のようなものも湧きはじめていたと思います。それが表れたように、佐切が旅の足枷になると感じて切り捨てようとしますが、画眉丸はできなかった。
そんな自分に戸惑い苦悩する画眉丸に対し、佐切は「それは弱さじゃない。強さの種よ」と言ってくれるんです。その言葉が画眉丸のターニングポイントになったと思うので、とても印象に残っていますね。
――佐切役・花守ゆみりさんとの掛け合いによって引き出されたものもあったのではないでしょうか。
小林：花守さんの演じる佐切は、執行人としての矜持も感じさせつつ、女性特有の柔らかさと、この年齢だからこその未熟さも内包されているんですよね。だから“がらんどう”と呼ばれる画眉丸も「ちょっと助け舟を出そうかな」と思ってしまう。
しかし、画眉丸が弱ってしまった時には、そんな佐切が引っ張ってくれる瞬間もあったりして、だからこそ良い関係性を築けていると思います。花守さんの演技があってこそ、そのバランスの良さも表現できているのではないかと感じていますね。
――第二期からは、新たなキャラクター・キャスト陣も加わりました。そんな方たちとの掛け合いはいかがですか？
小林：第一期が分散収録だったので、第二期になって全員揃ってアフレコできることが本当にうれしいです。人数が増えたので、収録現場はギチギチなんですけどね（笑）。
第一期はほぼ2〜3人での収録だったので、とても新鮮です。第十四話（第二期第一話）の収録の時には「『地獄楽』の現場じゃないみたいだ」なんて思ったと同時に、こんなに多くの方が関わっていたんだなと感動し、「こんな風に役を作っていたんだな」と驚いたり、皆さんの演技に圧倒されてばかりです。
――なるほど。では、第一期から登場していた方とも今回初めて掛け合ったり？
小林：そうなんですよ。士遠役の小林親弘さんやヌルガイ役の小市眞琴さんなど、掛け合いのないキャラクターを演じる声優さんたちとは第二期になってやっとご一緒できました。皆さんの演技はオンエアで確認はしていたのですが、アフレコ現場で生で体感すると「本物だ〜！」という気持ちになりましたね（笑）。
――第一期でインタビューさせていただいた際は、アフレコでご一緒できなかったので、士遠と典坐（CV：小林裕介）のシーンの放送が楽しみだと言っていましたね。
小林：裕介さんには公私ともにお世話になっていて、典坐というキャラクターにかける熱い思いは聞いていました。裕介さんにとってかなり思い入れの深い役になっていたみたいです。牧田佳織監督や音響監督のえびなやすのりさんたちと話し合って大事に大事に作り上げてきたけれど……第八話で士遠とヌルガイを逃がすために自らを犠牲にしました。
それまで登場シーンも多くないキャラクターなのに、あの短い瞬間に詰め込まれた要素がすごく多くて。演出ももちろんあるのですが、裕介さんがそれまで典坐への解釈を深めていたからこそのシーンになっていて、あの典坐の散り際は今でも忘れられません。
■弔兵衛役・木村良平と“相乗効果”の芝居合戦
――第一期を経て、第二期になって改めて感じた『地獄楽』の魅力は？
小林：神仙郷に生息する生き物や敵などは不気味なのですが、咲いている花や雰囲気と合わせてみてみると、そのコントラストが絶妙に幻想的で美しいとも感じてしまうんですよね。地獄と極楽の二面性を持っているような。まさに『地獄楽』というタイトルを表しているビジュアルが、魅力の1つだと思います。
その中で描かれる、死罪人と執行人の関係性。相反する立場である2人がペアとなって、極限の環境で生き残るために協力し、次第に信頼関係を築いていく。その設定や魅せ方も上手いですよね。第二期に入ると、これまでペアで行動してきたことが生かされる展開も入ってくるので、本当に完成度が高い作品だと常々思っています。
――バディそれぞれ関係性が違うから面白いですよね。
小林：本当に。ヌルガイと典坐ペアのように、死罪人を気に掛ける執行人もいましたしね。民谷巌鉄斎と付知なんかは、序盤から見ていてヒヤヒヤしましたが。だんだん関係性も変化してきて安心しました（笑）。
――巌鉄斎は島に着いて早々に片手を失いましたからね。
小林：関係性うんぬんの前に、物語から退場しかねない展開でしたよね（笑）。ただでさえ序盤からたくさんのキャラクターたちがお亡くなりになっているので……。そういう意味だと、いつ誰がいなくなってもおかしくない臨場感も魅力になっていると思います。
――そのいなくなった分、第二期では追加組が登場します。小林さんが第二期で特に注目している新キャラクターは？
小林：個人的には十禾が好きですね。山田浅ェ門の人たちって、みんなベクトルは違えど正義の矜持を持っていると感じます。しかし、十禾はその正義の方向性が他者に向いていなくて、自己愛に満ちているのが浅ェ門として異質なキャラクターだと思っていて。それを遊佐さんが演じられることで、彼の得体の知れなさが増しているんですよね。敵になりかねない恐ろしさを感じるので、特に注目しています。
――第一弾PVの中でも描かれていますが、画眉丸と亜左弔兵衛との戦いが第二期序盤の見どころになると思います。そのシーンのアフレコはいかがでしたか？
小林：あのシーンは、第一期で繰り広げられた戦闘とはまた違った戦い方が繰り広げられると思っていました。第一期の最終話で、画眉丸は記憶を失い、妻の存在すらも忘れた状態になっていますから。「妻に会うために生きる」という画眉丸の“核”のようなものも失っているので、敵を倒せるのであれば自分も死んでもいいとすら思っているような捨て身の戦い方をします。
一方の弔兵衛も、そこにあるもの何でも使うという無茶苦茶な戦闘スタイル。守るものが何もない状態でがむしゃらに、容赦なくぶつかり合うというのは、演じている僕としては、少し気持ちよさを感じるアフレコだった記憶があります。
――弔兵衛役の木村良平さんと掛け合ったことでの相乗効果のようなものもあったのではないでしょうか。
小林：僕ががむしゃらにやればやるほど、良平さんもそれだけ熱量を上げてくれますし、その逆もありました。お互いにお互いを引っ張り合いながら演じられたシーンだったと思います。
――続編を待ち続けたファンの方々に向けて、メッセージをお願いします。
小林：第一期では神仙郷の謎を解明したり、ペアごとの個性を見せ合う時間が長かったですが、第二期に入ると天仙との戦闘がメインとなり、戦いが激化していきます。そこは間違いなく見どころになってきますし、新キャラクターも登場します。
既存のキャラクターに負けないほどの鮮烈な個性を持ったキャラクターたちで、さらに演じられる声優陣の芝居もすばらしいです。それに負けないように僕も全身全霊で立ち向かっていますので、ぜひ第二期も楽しんで見てもらえたらうれしいです。
（取材・文：米田果織 写真：吉野庫之介）
テレビアニメ『地獄楽』第二期は、1月11日から毎週日曜23時45分よりテレ東系ほかにて放送開始。
