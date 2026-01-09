¡Ö¤¢¤Î¥Ñ¥ë¥³¤¬¡©¡×°Õ³°¤¹¤®¤ë¥²¡¼¥à¶È³¦»²Æþ¤ÇÏÃÂê¤ÎPARCO GAMESÃ´Åö¼Ô¤ËÄ¾·â¡¡¡È2¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡É¤«¤é¸«¤¨¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¥Ñ¥ë¥³¤¬¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖPARCO GAMES¡Ê¥Ñ¥ë¥³¥²¡¼¥à¥º¡Ë¡×¤òÀßÎ©¡£Æ±¼Ò¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤ä±é·à¡¢±Ç²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ø¤Î»²Æþ¤Ë¤Ï¡Ö°Õ³°¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖPARCO GAMES¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à»ö¶È³«È¯Éô¡¦À¾ß·Í¥°ì»á¤ÈÀ¶¿å¶¬²ð»á¤«¤é¡¢»²Æþ¤Î·Ð°Þ¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖPARCO GAMES¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢11·î¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê³Ý¤±¤¿3DÃµº÷¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¤È2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ØConstance¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Î¾ºî¤È¤âPC¥²¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦Steam¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÈÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¡É¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢º£Åß¤Ë¤ÏÆî¶Ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Æ±¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¤Æ¡¢À¾ß·»á¤Ï»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò¡¢À¶¿å»á¤Ï¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¡¢¡ØConstance¡Ù¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌò¿¦¤Ê¤É¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¤ÎÀ¾ß·¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à»ö¶È³«È¯Éô¤È¤¤¤¦Éô½ð¤ÎÉôÌçÄ¹¤Ç»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê»ö¶È·×²è¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡§Æ±¤¸¤¯¥²¡¼¥à»ö¶È³«È¯Éô¤ÎÀ¶¿å¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¡¢¡ØConstance¡Ù¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ñ¥ë¥³¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Î²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖPARCO GAMES¡×¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ß·¡§Åö¼Ò¤Î¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î9·î¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²º£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Ï¡È¾¦¶È»ÜÀß¤ÎPARCO¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¼´¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±é·à¤ä²»³Ú¡¢¤¢¤È±Ç²è´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢ºòº£¤Î¥²¡¼¥à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿³Èþ´ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò³è¤«¤·¤Æ¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤â²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀßÎ©¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ä¹Ç¯Â¿¤¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ë¥³¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾ß·¡§É½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¡×¡Ö²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦R¡õD¡Ê¥ê¥µ¡¼¥Á ¥¢¥ó¥É ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡§´ë¶È¤¬¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÈ¯¸«¤È¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡¦¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¾®¤µ¤¤¼ï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤Î¥²¡¼¥à»ö¶È¤È¤·¤Æ²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«ÌÀ³Î¤ËÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢»ä¤¬´ú¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÃåÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
À¾ß·¡§²æ¡¹¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿±Ç²è¤Ç½Ð»ñ¡¦ÇÛµë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ÐÈÇ¡¦½ñÀÒ¤Î»ö¶È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¥²¡¼¥à¤òÎ®ÄÌ¡¦ÇÛµë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤È¼ÒÆâ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â²Ã¤¨¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤ä¤Ï¤ê°Û¶È¼ï»²Æþ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¥Ñ¥ë¥³¤¬¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¬²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥²¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤«¤ò¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤Ê¤É¤Î¾ì¤äÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤¨½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¶¿å¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö°Õ³°¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¶¿å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾ÝÄÌ¤ê¡¢¡È¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎPARCO¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬1ÈÖÀè¤Ë¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢³ä¤È¤¹¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ß·¡§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤¬¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâÅª¤Ë¤âÂÐ³°Åª¤Ë¤â¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÏ°Ï¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºòº£¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤¬¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥³¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾ß·¡§¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅ¸³«¤Ê¤É¤ò¡¢¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤Þ¤º¼çÂÎ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤ÎµÕ¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¯ÅÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸åPARCO GAMES¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªÄê´ð½à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¡§¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤È»×¤¤¤ËËÍ¤é¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂçÀÚ¤ÊÁªÄê¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºî²È¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÌä¤ï¤Ê¤¤¤È¡£
À¶¿å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÎÀþ°ú¤¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ËÍ¤é¤¬¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÌä¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñ¥ë¥³¤¬·Ç¤²¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡õ¡Ö¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡½¡½¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¶¿å¡§¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð×ÖÅÙ¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§°ì¸À¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±½ã¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÎ®ÄÌ¤äÇÛµë¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¸å¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇº¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤â´î¤Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»ö¶È¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê»Ù±ç¡Ë¡×¤È¡Ö¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÊÔ½¸¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½11·î¤Ë¤Ï¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¤È¡ØConstance¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ß·¡§¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥²¡¼¥à¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿®¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÈ¿ÌÌ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Steam¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¡ÈÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡§¤³¤Î2ºî¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2024¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ»ä¤âº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë³«È¯¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹ñÆâ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È²ÄÇ½À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¤ÏÉñÂæ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¸¥²¡¼Çî2025¡×¤ò»Ï¤á¡¢³¤³°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»îÍ·¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡§Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸å¤í¤«¤éÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶á¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÁàºî´¶¤ä¥²¡¼¥àÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤âÀ¸¤ÎÀ¼¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§11·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â»îÍ·Âæ¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤ÎÊý¤âÃæ¹ñ¤ÎÊý¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥ë¥³¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤ËËÍ¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿3¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É²¿¤«¤·¤é¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÄÏ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØThe Berlin Apartment¡Ù¤ÏSteam¤Î¤Û¤«¡¢PS5¤äXbox Series X|S¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ØConstance¡Ù¤È¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤ÇÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Steam¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ºî¤Ï²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾ß·¡§¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØConstance¡Ù¤Ç¤¹¤ÈSteam¤Î¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥³¥ó¥½¡¼¥ëÈÇ¤ÎÈ¯Çä¡ÊNintendo Switch¡¢XBOX¡¢PS5¡Ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Å¸Ë¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾ß·¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïº£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ó¤Í¤Æ¤«¤é¼«¼Ò¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎIP¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«È¯µ¡Ç½¤òÆâÀ½¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸½¾õ¤ä¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸Ç¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç³«È¯¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡§¤½¤ì¤³¤½¥Á¡¼¥à¤¬È¯Â¤·¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¾ï¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òËÍ¤é¤â°Õ¼±Åª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àè¤Û¤É½Ð¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Ñ¥ë¥³¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿3ºî¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2ÃÆ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾ß·¡§¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î29Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖINDIE Live Expo¡×¤Ë¤â²æ¡¹¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿PV¤ÇºÇ¸å¤Ë¥Á¥é¤Ã¤È¥Í¥¯¥¹¥È¤Î¤³¤È¤ò¿¨¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ö¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾ß·¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡ÖPARCO GAMES¡×¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡ÖPARCO GAMES¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´üÂÔÃÍ¤òËÍ¤é¤¬¤â¤Ã¤È¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¡¦À®Ä¹¤Ë¤è¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶¿å¡§º£¤Ï¤Þ¤À¡ÖPARCO GAMES¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î¥Ñ¥ë¥³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È±é·à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¼Ô¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹¤á¤ë¡ÈÊ¸²½¤ÎÈ¯¼ÍÂæ¡É¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¥²¡¼¥à¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´Ü¤Ï¤¸¤á¡¡¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð
