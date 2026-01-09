ドウェイン・ジョンソン主演映画『スマッシング・マシーン』、5.15公開決定 伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く
ドウェイン・ジョンソンが日本でも活躍した伝説の総合格闘家を熱演する、第82回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞（監督賞）受賞作『The Smashing Machine（原題）』が、邦題を『スマッシング・マシーン』として5月15日より公開されることが決定。ドウェインの日本向けメッセージ入り特報映像が解禁された。
【動画】ドウェイン・ジョンソンのメッセージ入り特報映像
A24製作の本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典〈PRIDE〉の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く。当時日本で“霊長類ヒト科最強”と謳われるほど、恵まれた体型に相応しい華やかな戦歴を誇り、キャリア絶頂期にあったケアー。しかし、やがて訪れたはじめての“敗北”が彼の人生に暗い影を落とす――。
主人公マーク・ケアーを演じるのは、“ザ・ロック”のリングネームで愛されたプロレスラー時代を経て、「ワイルド・スピード」シリーズや「ジュマンジ」シリーズといった超大作に出演し、スター俳優となったドウェイン・ジョンソン。数々の作品で無敵のヒーロー像を演じてきた彼がこれまでのイメージを封印し、屈強な男にのぞく繊細な一面を丁寧に体現した。
本作は、2002年にHBOにて製作された同名ドキュメンタリーを、ジョンソンが鑑賞し深く感銘を受けたことから企画がスタート。自身の制作会社セブン・バックス・プロダクションズを通して映画化権獲得に動き、自ら主演兼プロデューサーを務めた。ドウェインの演技は絶賛を集め、20年以上の俳優活動で初めて、アカデミー賞（R）の前哨戦とされる本年度ゴールデングローブ賞の主演男優賞（ドラマ部門）にノミネートを果たした。
監督・脚本を手掛けたのは、兄のジョシュ・サフディとともに共同監督を務めた『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などで気鋭の監督として知られる一方、俳優としても活躍し、ポール・トーマス・アンダーソン監督作『リコリス・ピザ』やクリストファー・ノーラン監督作『オッペンハイマー』といった名匠の作品に出演したベニー・サフディ。初の長編単独監督作品となる本作で、世界三大映画祭であるヴェネチア国際映画祭の銀獅子賞を受賞する快挙を成し遂げた。
ケアーの恋人ドーンを演じるのは、ベニー・サフディと同じく『オッペンハイマー』に出演し、第96回アカデミー賞にて助演女優賞にノミネートされた実力派エミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、“パートナー”として2度目のタッグとなる。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在として、今回もまた息の合った演技を披露。ドウェインと同じく、本年度ゴールデングローブ賞の助演女優賞（ドラマ部門）にノミネートされている。
特報映像は、ドウェインが「日本の皆さん、ドウェイン・ジョンソンです。新作で僕が演じるのは、伝説の総合格闘家、マーク・ケアーです。日本でも撮影を行い、最高の時間を過ごしました。自信作なのでどうぞご期待ください」と、にこやかに語りかける姿から始まる。続いて、“最強”と呼ばれた一人の男の“光と影”に迫るドラマが垣間見える内容となっている。
映画『スマッシング・マシーン』は5月15日より全国公開。
