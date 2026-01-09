¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡£Âè1ÃÆ¤Ï1·î10Æü¤è¤êÅ¸³«
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Vol.1¡×¤ò1·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£À¤³¦´Ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö·õ»Î¥é¥à¥¶¡¦¥Ù¥ª¥ë¥Ö¡ã²¦Î©»Î´±¥¢¥«¥Ç¥ßー¥â¥Ç¥ë¡ä¡×¡¢¡Öµ³»Î¥Ç¥£¥êー¥¿¡¦¥Ï¥¤¥é¥ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¦¥Ù¥ª¥ë¥Ö¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè2ÃÆ¤¬2·îÂè2½µ¡¢Âè3ÃÆ¤¬3·îÂè2½µ¤è¤êÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Vol.1
1·îÂè2½µ¤è¤êÅ¸³«Í½Äê
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó8cm
¡¦·õ»Î¥é¥à¥¶¡¦¥Ù¥ª¥ë¥Ö¡ã²¦Î©»Î´±¥¢¥«¥Ç¥ßー¥â¥Ç¥ë¡ä
¡¦µ³»Î¥Ç¥£¥êー¥¿¡¦¥Ï¥¤¥é¥ë
¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¦¥Ù¥ª¥ë¥Ö
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Vol.2
2·îÂè2½µ¤è¤êÅ¸³«Í½Äê
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó8cm
¡¦·õ»Î¥é¥à¥¶¡¦¥Ù¥ª¥ë¥Ö
¡¦µ³»Î¥¢¥°¥ê¥¢¥¹¡¦¥ªー¥¯¥¹
¡¦·õ»Î¥¬¥Õ¡¦¥¬¥Õ¥¬¥ê¥ª¥ó
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Vol.3
3·îÂè2½µ¤è¤êÅ¸³«Í½Äê
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó8cm
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ü
¡¦¹õ¥Á¥ç¥³¥Ü
¡¦ÀÖ¥Á¥ç¥³¥Ü
- ¥¿¥¤¥Èー¥È¥¤¥º (@Taito_Toys) January 9, 2026
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Vol.1¡Ù¤¬1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç½ç¼¡ÅÐ¾ì!!
Ìó8cm¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹✨
¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤òºî¤í¤¦🪄💫
¢§¼è°·Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ä pic.twitter.com/YaAKuSbnV8
(C) SQUARE ENIX
¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤Ï¥×¥é¥¤¥º¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£