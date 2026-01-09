菅井友香×中村ゆりかW主演「チェイサーゲームW」がファン待望の映画化 『チェイサーゲームW 水魚の交わり』5月15日公開
菅井友香と中村ゆりかがダブル主演する映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』が、5月15日より全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルとコメントが解禁された。
本作は、ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイサーゲームW 美しき天女たち』）の映画化。
ドラマ版で“いつ×ふゆ”として愛されてきた春本樹（はるもと・いつき）役の菅井友香と、林冬雨（はやし・ふゆ）役の中村ゆりかがダブル主演で続投。ドラマで紡がれてきたその“関係性”が、よりリアルに、そして大胆に描かれる。
菅井は「この映画は、幸せな未来へ向かうために、何を選び、どう生きるのかの物語です。ぜひ、3人の生活をそっとのぞいているような感覚で、スクリーンの中の“未来”を一緒に見届けてくださったら嬉しいです」とコメント。
一方、中村は「改めて、互いで育む愛の大切さに触れたり、尊い存在が隣にいることがどれだけ幸せなのか気付かされたり、ぜひこの物語での2人の愛の葛藤と未来を最後まで見届けていただけたら嬉しいです」と言葉を寄せた。
今回、本作の始動を告げる第1弾として、純白の世界に身を包んだ2人が力強くこちらを見つめるメインビジュアル（ティザー版）が初公開された。左右にまたがって配置されたコピー「愛が、邪魔する」が示すのは、甘さだけでは語り尽くせない“愛ゆえの葛藤”という本作の核心。なお、映画版では今後、世界観を段階的にひも解く全5弾のビジュアル展開が予定されている。今回解禁されたビジュアルは、その始まりとなる第1弾だ。
また、本作の完成報告プレミアムイベントが、3月28日にベルサール渋谷ガーデンにて開催されることが決定した。ドラマシリーズから続く人気イベントが、映画化にあわせてパワーアップ。詳細は追って発表される予定だ。
さらに、公式ノベライズ『チェイサーゲームW』が、1月9日よりApple Books、Kindle、コミックシーモアほか各書籍配信ストアにて隔週連載されることが発表された。ドラマのストーリーを中心に、オリジナルストーリーや登場人物の心情・情景描写、樹と冬雨の官能的なシーンを加え、新たな視点で物語が紡がれる。
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、5月15日より全国公開。
※菅井友香、中村ゆりか、脚本・アサダアツシのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■春本 樹役：菅井友香
『チェイサーゲームW』映画化が決まりました！ こうして実現していただけたのも、シリーズを愛し、支えてくださった皆さまのおかげです！ 本当に、本当にありがとうございます。
この映画は、幸せな未来へ向かうために、何を選び、どう生きるのかの物語です。ぜひ、3人の生活をそっとのぞいているような感覚で、スクリーンの中の“未来”を一緒に見届けてくださったら嬉しいです。
■林冬雨役：中村ゆりか
『チェイサーゲームW』が映画化ということ、とても嬉しく思います。初期からドラマを応援して下さった、いつ×ふゆファンの方々も楽しみにして下さっているかと思います。改めて、互いに育む愛の大切さに触れたり、尊い存在が隣にいることがどれだけ幸せなのか気付かされたり、ぜひこの物語での2人の愛の葛藤と未来を最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
■脚本：アサダアツシ
『チェイサーゲームW』映画化について、お知らせできることをとても嬉しく思います。これまで春本樹と林冬雨を愛し、見守ってくださったファンの皆様には、心より感謝いたします。
映画館は非日常空間です。そんな場所では、樹と冬雨の“ありのままの日常”を覗き見しているような、リアルストーリーこそが相応しいと考えました。私たちがそれぞれの人生を生きているように、樹と冬雨もまた、同じ時間の中で人生を生きています。今回の映画では2人のかけがえのない時間を、スクリーンを通して体感していただけると思います。
