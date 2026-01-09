ロジクール、macOS版専用アプリで不具合 - 復旧パッチを提供中
ロジクールは1月8日、同社製品の専用アプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版において、一時的に利用できなくなる不具合について、復旧方法をアナウンス。手動アップデートすることで再び使えるようになるという。
ロジクールのmacOS版アプリに不具合。写真はハイエンド機種の最新版である「MX MASTER 4」
不具合は1月7日より発生しており、原因はアプリの動作に必要な証明書の期限切れによるもの。Windows版には影響はなく、macOS版のみが対象となっている。
同社は現在、復旧のための更新版インストーラー（パッチ）を提供中。期限切れの証明書はアプリ内アップデーターにも影響しているため、macOS版の利用者は手動でのアップデートが必要となる。
アプリのアンインストールは不要で、ユーザー設定やカスタマイズは保持され、インストール後は通常どおり動作するとしている。更新版インストーラーのダウンロード手順は、同社サポートページで確認できる。
同社では長期的な解決策にも取り組んでおり、準備が整い次第改めて案内するとしている。
