不死身の杉元、第七師団、土方歳三が三つ巴！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』ムビチケ1.16発売開始
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、1月16日から発売される「金塊争奪ッ！三つ巴ムビチケ」ビジュアルが解禁された。
【写真】山崎賢人、山田杏奈ら、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクターバナー7種
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。主人公の元陸軍兵・杉元佐一を山崎賢人が演じる。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
このたび、1月16日より発売されるムビチケ前売券ビジュアルがお披露目された。
杉元（山崎）、アシリパ（山田）、白石（矢本）、谷垣（大谷）の「杉元一行ver」、鶴見中尉（玉木）、鯉登（中川）、月島（工藤）、二階堂（柳）、宇佐美（稲葉）の「第七師団ver」、土方（舘）、尾形（眞栄田）、永倉（木場）、牛山（勝矢）、夏太郎（塩野）の「土方一派ver」の三つ巴を表現したムビチケ前売券として、全3種のビジュアルが解禁。
囚人たちの体に刻まれた金塊の在り処を示す刺青を背景に、不死身の杉元たちの「杉元一行ver」、鶴見中尉率いる「第七師団ver」、そして土方歳三らの「土方一派ver」―それぞれの思惑が交錯する三つ巴の刺青囚人争奪戦の緊張感を凝縮したビジュアルが完成。物語の行方にも期待が高まる仕上がりになっている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
