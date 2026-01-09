舞台『刃牙』第2弾上映決定ッッ！ 「最凶死刑囚編」範馬刃牙役は佐藤祐吾が続投
2024年12月に上演された舞台『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』の第2弾となる『刃牙 THEGRAPPLERSTAGE2 −最凶死刑囚編−』の上演が決定。佐藤祐吾が主人公・範馬刃牙役を続投する。
【動画】宮本武蔵、降臨！ Netflix『刃牙道』ティザー予告
板垣恵介による人気格闘マンガ『バキ』。1991年より『週刊少年チャンピオン』にて連載が開始された地上最強格闘漫画シリーズだ。2025年9月にはアニメ『刃牙道』がトムス・エンタテインメント制作のもと、2026年にNetflix世界独占配信されることが発表され、大きな話題となった。
そんな『バキ』を舞台化し、大きな反響を集めた『刃牙 THE GRAPPLER STAGE −地下闘技場編−』。この度、第2弾の上映が決定した。第一弾に引き続き、佐藤祐吾が主人公・範馬刃牙役を演じ、脚本・演出も田中大祐が務める。原作でも人気の高い「最凶死刑囚編」が、いよいよ舞台化される。
舞台『刃牙 THEGRAPPLERSTAGE2 −最凶死刑囚編−』は、新宿FACEにて7月23日〜28日上演。
