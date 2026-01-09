『No No Girls』ファイナリスト・ふみの、『シューイチ』でデビュー曲を生パフォーマンス
1月11日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）に、シンガーソングライターのふみのが出演。デビュー曲を初めて生パフォーマンスする。
【写真】HANAメンバーもふみのを応援に駆け付ける！
先日シンガーソングライターとしてのソロデビューが発表された「ふみの」が、記念すべきデビュー日となる1月11日の『シューイチ』で、初の生パフォーマンスを行う。この日は 『シューイチ』も追いかけて来たガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査「No No Girls THE FINAL」がKアリーナで開催され、「HANA」が誕生した日。あれからちょうど1年、その記念すべき日に 同じ『シューイチ』のスタジオでふみのがデビューを飾る。
あさ9時55分から放送になるコーナー内では 過去、日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガーソングライターの歴史を振り返るVTRと共に、HANAのメンバーにも取材を敢行。「天然水のような カラダにしみわたる歌声！」「ふみのの書くリリックが大好き！」などと語ってくれたふみののアーティスト像についてのインタビューの様子も。当日の生放送にはHANAからCHIKA、YURI、KOHARUも駆けつけ、ふみののデビューをスタジオで見届ける。仲間だからこそ知るパーソナルな部分やオーディション後の様子など『No No Girls』では描かれなかったふみのの姿について生放送で聞く。
そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろしたちゃんみなからの独占コメント映像も。ふみのへ向けた楽曲、その想いとは？ オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え さらに磨きのかかった歌声、「FUMINO」から「ふみの」への進化した姿は必見だ。
ふみのが出演する『シューイチ』は日本テレビ系にて1月11日7時30分放送。
【写真】HANAメンバーもふみのを応援に駆け付ける！
先日シンガーソングライターとしてのソロデビューが発表された「ふみの」が、記念すべきデビュー日となる1月11日の『シューイチ』で、初の生パフォーマンスを行う。この日は 『シューイチ』も追いかけて来たガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査「No No Girls THE FINAL」がKアリーナで開催され、「HANA」が誕生した日。あれからちょうど1年、その記念すべき日に 同じ『シューイチ』のスタジオでふみのがデビューを飾る。
そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろしたちゃんみなからの独占コメント映像も。ふみのへ向けた楽曲、その想いとは？ オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え さらに磨きのかかった歌声、「FUMINO」から「ふみの」への進化した姿は必見だ。
ふみのが出演する『シューイチ』は日本テレビ系にて1月11日7時30分放送。