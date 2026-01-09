西山茉希「作り置きミート活用法」レシピが話題「目からウロコ」「子どもが喜びそう」
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルの西山茉希が1月7日、自身のInstagramを更新。作り置きミート活用法を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「子どもが喜びそう」作り置きミートのアレンジ料理
西山は「＃作り置きミート活用法」「＃初日はパスタ翌日はコロッケ」とハッシュタグを付けてつづり、写真や調理動画を投稿。パスタに合わせた作り置きミートを、潰したじゃがいもや豆乳などと合わせて器に敷き詰め、その上から色づけしたパン粉をかけた“スプーンコロッケ”にするレシピを詳細に記している。
この投稿に「力が出るメニュー」「お手軽で美味しいって最高」「目からウロコ」「子どもが喜びそう」「見習いたい」「食べたい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
