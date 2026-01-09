安藤優子「大好評」だった簡単料理公開「レシピ知りたい」「彩りも良い」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】キャスターの安藤優子が1月8日、自身のInstagramを更新。簡単で美味しい食卓メニューを披露し、話題となっている。
【写真】67歳ベテランキャスター「彩りも良い」大好評だった簡単料理
安藤は「昨日のテーブルはなぜかお正月モード」とつづり、写真を投稿。大根と自家製おじゃこ、鰹のたたき、白菜の胡麻つゆとろとろ煮、牡蠣フライ、お正月仕様のかまぼこやいくら、数の子と豪華で色とりどりの食卓を披露した。
中でも「白菜の胡麻つゆとろとろ煮！これやたら簡単なんですが、大好評いただきました！」とつづり、「とろとろにするのがポイントなんですが、ちょっとひと工夫（笑）」と調理ポイントを説明。9日に投稿する料理動画にて、同白菜レシピを紹介予定であることを記した。
同投稿ではそのほか、愛犬の写真や防寒コーディネートなども公開している。
この投稿に「レシピ知りたい」「ヘルシー料理」「彩りも良い」「テーブルが豪華」「美味しそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】67歳ベテランキャスター「彩りも良い」大好評だった簡単料理
◆安藤優子「大好評」だった簡単料理披露
安藤は「昨日のテーブルはなぜかお正月モード」とつづり、写真を投稿。大根と自家製おじゃこ、鰹のたたき、白菜の胡麻つゆとろとろ煮、牡蠣フライ、お正月仕様のかまぼこやいくら、数の子と豪華で色とりどりの食卓を披露した。
同投稿ではそのほか、愛犬の写真や防寒コーディネートなども公開している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に「レシピ知りたい」「ヘルシー料理」「彩りも良い」「テーブルが豪華」「美味しそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】