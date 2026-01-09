中島歩×草川拓弥Ｗ主演 レトロな理容室を舞台にした新感覚アクションコメディ『俺たちバッドバーバーズ』今夜スタート
中島歩と草川拓弥がダブル主演するドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系／毎週金曜24時42分）の第1話が9日の今夜放送される。
【写真】草川拓弥が理容師にして裏用師の月白司を演じる
本作は『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』で監督を務めた阪元裕吾とテレビ東京が、昨年放送の『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”。舞台となるのは、田舎町にひっそりとたたずむ月白理容室。店主の月白司（草川拓弥）は理容師をしながら、裏では客が持ってきた表社会で解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）として働いていた。司と元美容師の日暮歩（中島歩）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描いていく。
■第1話あらすじ
カリスマ美容師を目指すも夢破れ、自分探しの旅に出たアラフォー男・日暮歩（中島歩）。家もお金もない日暮は、田舎町で偶然見つけた「月白理容室」を訪れ、店主の月白司（草川拓弥）に「理容師として雇ってほしい」と懇願する。しかし、月白には裏の顔があった。
表の顔は“理容師”、裏の顔は客から依頼されたどんな問題も力で解決する“裏用師”。月白の裏の顔を知り、恐ろしい理容室に入ってしまったと命からがら店を飛び出した日暮は、謎の男・しんのすけ（高良健吾）に巡り合う…。
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレビ東京系にて毎週金曜24時42分放送。
