Snow Man佐久間大介“おこもりデート”グラビア披露「ベツコミ」巻頭グラビア登場
【モデルプレス＝2026/01/09】Snow Manの佐久間大介が、1月13日発売の「ベツコミ」（小学館）2月号の巻頭グラビア＆インタビューに登場。“おこもりデート”テーマのグラビアが掲載される。
【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着
公開中の映画「白蛇：浮生」で主演声優を務める佐久間。巻頭グラビアは、ほっこりニットの“冬さくま”とおうちでおこもりデートのテーマで撮影。リラックスムードな佐久間とおこもり気分を味わえるグラビアとなっている。
インタビュー「サクッとさっくんの解像度をあげる24の質問」では、映画のことや、佐久間自身のことなど24の質問に答えた。佐久間らしさの詰まったインタビューとなった。
また、厚紙ピンナップでは、佐久間の多幸感溢れる9つの表情と躍動感たっぷりに動く佐久間に元気をもらえるショットが盛りだくさんとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
